Ухапшен отац Меган Маркл

Аутор:АТВ редакција
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Отац Меган Маркл, Томас Маркл Старији, ухапшен је на Флориди због сумње да је посједовао материјал који приказује сексуално злостављање дјеце, а који је наводно пронађен у његовој кући на Филипинима и складишној јединици у Мексику, тврде извори Њујорк Поста.
Маркл (82) приведен је у Лејкланду на Флориди, гдје тренутно борави у рехабилитационом центру током опоравка након ампутације ноге у децембру 2025. године, први је објавио Дејли Маил.
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Спорни материјал на Филипинима наводно је пронашао његов син Томас Маркл Млађи, док је претраживао породичне ствари у потрази за мобилним телефоном.
Маркл Млађи (60) пријавио је оца у јулу, након што је у једном објекту пронашао, како је описао, "невјероватну количину материјала". Према писању британског таблоида Сун, спорни садржај наводно је био сакривен међу породичним успоменама.
Он је контактирао истражиоце ФБИ-ја, који су затражили податке за контакт са истражним органима на Филипинима, а случај је пријавио и Националном центру за несталу и експлоатисану дјецу.
Сличан материјал наводно је пронађен и у складишној јединици у Мексику коју је изнајмљивао Маркл Старији.
Дејли Мејл је, након што је добио приступ складишту у близини његовог некадашњег дома у Росарито Бичу, пријавио случај ФБИ-ју. Према наводима тог медија, у простору су пронађене и књиге и часописи повезани са сексуалним злостављањем дјеце.
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Меган Маркл, војвоткиња од Сасекса, изјавила је да је "дубоко потресена" оптужбама које су се појавиле.
"Дубоко сам потресена вијестима које су се појавиле у посљедња 24 сата и моје мисли су са свом дјецом која су можда била повријеђена", поручила је Меган у изјави за Њујорк Пост.
Томас Маркл Старији оштро је негирао да је посједовао такав материјал, називајући оптужбе "болесним лажима".
Меганина полусестра Саманта Маркл рекла је за Дејли Мејл да су оптужбе против њиховог оца "непоткријепљене".
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