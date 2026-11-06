Logo

Младић (18) и дјевојчица (7) погинули у тешкој саобраћајној несрећи

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
06.11.2026 16:58

Коментари:

0
Младић (18) и дјевојчица (7) погинули у тешкој саобраћајној несрећи
Фото: Envato/travelarium

Тешка саобраћајна несрећа међуградског аутобуса догодила се у петак око 7:30 сати у мјесту Лент, у француском департману Аин. Аутобус који је саобраћао на релацији Лион – Боург-ен-Брессе излетио је с цесте, завршио у јарку и ударио у стабло.

У несрећи су погинуле двије особе, седмогодишња дјевојчица и 18-годишњи младић.

Писмо учитељици

Друштво

Дјевојчица једним писмом одушевила све, ево шта је написала учитељици

Према посљедњим информацијама, три особе задобиле су тешке повреде и одмах су хеликоптерима и возилима хитне помоћи превезене у болницу у Лиону, док је двадесетак путника лакше повријеђено. У аутобусу се у тренутку несреће налазило 49 особа, међу којима и петнаестак школске дјеце, која су углавном била међу повријеђенима.

Министар саобраћаја Филипе Табарот стигао је на мјесто несреће и потврдио да узрок још није познат. Како је навео, возач је раније више пута контролисан, укључујући и тестирања на присуство дроге, а посљедња контрола обављена је прије три седмице. Ипак, након несреће још није тестиран нити испитан јер је и сам задобио тешке повреде и налази се на лијечењу.

Табарот је истакао и да је аутобус прије несреће прошао све техничке прегледе те да је био у веома добром стању. Повријеђен је и други члан посаде, с којим надлежни још нису успјели обавити разговор.

Начелник мјеста Лент Ивес Кристин изјавио је за француске медије да околности несреће још нису јасне.

"Не разумијемо зашто је аутобус напустио своју траку и завршио у супротном јарку. Нажалост, тамо се налазило стабло, због којег су посљедице несреће биле тако трагичне", рекао је Кристин, описујући догађај као велику трагедију.

На мјесту несреће покренута је опсежна акција спашавања. У интервенцији учествује око 100 ватрогасаца с 58 возила, 50 припадника жандармерије, четири хеликоптера, дронови и осам мобилних екипа хитне помоћи.

Џон Болтон

БиХ

Бивши Трампов савјетник: Не очекујем промјену политике према БиХ

Префектура је активирала кризни центар ради координације свих служби, а покренут је и општински план заштите и спашавања. За породице погинулих и повријеђених организована је психолошка помоћ, док ће бити осигурана и подршка дјеци која су преживјела несрећу.

Истрага је у току, а надлежни покушавају утврдити шта је довело до тога да аутобус изненада напусти цесту и изазове трагедију у којој су изгубљена два млада живота.

(РадиоСарајево)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

Саобраћајна несрећа

погинуо младић

погинула дјевојчица

Коментари (0)

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Србија

Радован сазнао да му супруга има љубавника, отишао му на кућни праг и убио га

1 ч

0
Богољуб Карић, политичар

Србија

Богољуб Карић хитно примљен у болницу

1 ч

0
Полицијски службеници контролишу људе прије протеста због трошкова живота и образовања у Паризу, Француска, у суботу, 31. октобра 2026.

Свијет

У Француској током протеста приведено више од 640 људи

1 ч

0
ЦИК БиХ

БиХ

Гужва пред ЦИК-ом због ''замрзавања'' мандата

1 ч

0

Више из рубрике

Полицијски службеници контролишу људе прије протеста због трошкова живота и образовања у Паризу, Француска, у суботу, 31. октобра 2026.

Свијет

У Француској током протеста приведено више од 640 људи

1 ч

0
Отац Меган Маркл, Томас Маркл Старији.

Свијет

Ухапшен отац Меган Маркл

1 ч

0
Фатма Бетуел Сајан Каја, турска министарка за породична питања – која је, након дуготрајног застоја испред турског конзулата у Ротердаму, испраћена назад до њемачке границе – обраћа се медијима на аеродрому "Ататурк" у Истанбулу, након повратка у Турску, 12. марта 2017. године.

Свијет

Ухапшена бивша турска министарка

1 ч

0
Командант НАТО-а: Алијанса нема стопроцентну заштиту од руског оружја

Свијет

Командант НАТО-а: Алијанса нема стопроцентну заштиту од руског оружја

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима