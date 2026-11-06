Младић (18) и дјевојчица (7) погинули у тешкој саобраћајној несрећи

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна несрећа међуградског аутобуса догодила се у петак око 7:30 сати у мјесту Лент, у француском департману Аин. Аутобус који је саобраћао на релацији Лион – Боург-ен-Брессе излетио је с цесте, завршио у јарку и ударио у стабло.
У несрећи су погинуле двије особе, седмогодишња дјевојчица и 18-годишњи младић.
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Према посљедњим информацијама, три особе задобиле су тешке повреде и одмах су хеликоптерима и возилима хитне помоћи превезене у болницу у Лиону, док је двадесетак путника лакше повријеђено. У аутобусу се у тренутку несреће налазило 49 особа, међу којима и петнаестак школске дјеце, која су углавном била међу повријеђенима.
Министар саобраћаја Филипе Табарот стигао је на мјесто несреће и потврдио да узрок још није познат. Како је навео, возач је раније више пута контролисан, укључујући и тестирања на присуство дроге, а посљедња контрола обављена је прије три седмице. Ипак, након несреће још није тестиран нити испитан јер је и сам задобио тешке повреде и налази се на лијечењу.
Табарот је истакао и да је аутобус прије несреће прошао све техничке прегледе те да је био у веома добром стању. Повријеђен је и други члан посаде, с којим надлежни још нису успјели обавити разговор.
Начелник мјеста Лент Ивес Кристин изјавио је за француске медије да околности несреће још нису јасне.
"Не разумијемо зашто је аутобус напустио своју траку и завршио у супротном јарку. Нажалост, тамо се налазило стабло, због којег су посљедице несреће биле тако трагичне", рекао је Кристин, описујући догађај као велику трагедију.
На мјесту несреће покренута је опсежна акција спашавања. У интервенцији учествује око 100 ватрогасаца с 58 возила, 50 припадника жандармерије, четири хеликоптера, дронови и осам мобилних екипа хитне помоћи.
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Префектура је активирала кризни центар ради координације свих служби, а покренут је и општински план заштите и спашавања. За породице погинулих и повријеђених организована је психолошка помоћ, док ће бити осигурана и подршка дјеци која су преживјела несрећу.
Истрага је у току, а надлежни покушавају утврдити шта је довело до тога да аутобус изненада напусти цесту и изазове трагедију у којој су изгубљена два млада живота.
(РадиоСарајево)
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