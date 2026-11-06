Богољуб Карић хитно примљен у болницу

Аутор:АТВ редакција
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Познати политичар и функционер Богољуб Карић рано јутрос виђен је у кругу Клиничког центра Србије, гдје је дошао у пратњи двојице пријатеља како би потражио љекарску помоћ.
Богољуб Карић се по доласку у здравствену установу без задржавања упутио ка Клиници за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију, и то у дио предвиђен за пријем хитних случајева.
Пролазници су примијетили да током цијелог проласка кроз круг болнице није испуштао мобилни телефон из руку, дјелујући веома замишљено и усредсређено на поруке и позиве.
Иако је у пратњи пријатеља покушавао да не привлачи пажњу околине и прође неопажено, његов јутарњи долазак у болницу није промакао оку пролазника, пишу Новости.
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Разлог хоспитализације још није познат. За сада није објављено због којих здравствених тегоба је потражио помоћ, нити да ли је ријеч о раније заказаном прегледу или ванредној ситуацији.
Такође, још није познато да ли ће политичар након прегледа на овој клиници, која се бави обољењима уха, грла и носа, као и хирургијом главе и врата, бити пуштен кући или задржан на даљим испитивањима.
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