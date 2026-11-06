Радован сазнао да му супруга има љубавника, отишао му на кућни праг и убио га

Аутор:АТВ редакција
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Радован Стојановић који је 27. септембра 2020. у Осечини убио Милована Маринковића, осуђен је правоснажно на 15 година затвора.
Апелациони суд у Београду, који је разматрао пресуду којом је био осуђен на 20 година, донео је одлуку да му умањи казну.
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"По налажењу Апелационог суда, првостепени суд је правилно као олакшавајуће околности на страни окривљеног цијенио његову неосуђиваност, породичне прилике, чињеницу да је ожењен и отац двоје дјеце, док је као отежавајуће околности цијенио упорност коју је окривљени испољио приликом извршења кривичног дјела тешког убиства, које се састоји у томе, што је, након испаљења 3 метка у стомак оштећеног, онемогућио супругу и кћерку оштећеног да му помогну, уперивши у њих пиштољ уз пријетњу да ће их убити. Након тога је оштећеног који није био способан да пружи било какав отпор, више пута ударио дршком пиштоља у главу", наводи се у саопштењу Апелационог суда.
Како се додаје, другостепени суд је као отежавајућу околност цијенио и то што се послије извршеног злочина, као ни током поступка, Стојановић није кајао, нити показао емпатију према убијеном.
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"Међутим, имајући на уму висину запријећене казне за кривично дјело тешко убиство, као и све наведене олакшавајуће и отежавајуће околности, Апелациони суд налази да се основано уложеним жалбама указује да је за кривично дјело тешко убиство казна превисоко одмјерена, па је Апелациони суд преиначио првостепену пресуду и окривљеног осудио на јединствену казну затвора у трајању од 15 година налазећи да је иста у свему сразмјерна тежини извршених кривичних дјела и личности окривљеног као извршиоца, те ће се на овај начин у потпуности остварити сврха кажњавања", саопштени су разлози због којих је казна смањена за пет година.
Радован Стојановић подсјетимо, осуђен је због тога што је кобног дана, својим аутомобилом из Новог Сада отишао до породичне куће Милована Маринковића у Осечини. У дворишту је затекао његову супругу, која га је увела у сутерен куће, јер је тражио да разговара са Милованом, преноси "Курир".
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"Окривљени и оштећени су насамо разговарали о емотивној вези супруге окривљеног са оштећеним, да би након краћег времена дошло до вербалне расправе и препирке, па је окривљени Радован, вођен жељом за осветом, усљед љубоморе и доживљаја нарцистичких повреда сопствене личности и сопствене породице, коју је некритички идеализовао, извадио пиштољ, који је заједно са 35 метка неовлашћено носио, пришао оштећеном и из пиштоља испалио више хитаца у предио стомака, а након тога му задао више удараца рукохватом пиштоља у главу", наводи се у првостепеној пресуди.
Како је "Курир" раније писао, Радован Стојановић, иначе професор математике и банкар из Новог Сада, наводно је у телефону супруге, иначе тада докторке, пронашао поруке које јој је слао Маринковић и тада му је "пукао филм због љубоморе".
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