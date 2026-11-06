Пред дјететом тукао супругу, па јој пробушио гуме на ауту

Аутор:АТВ редакција
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Основно државно тужилаштво у Бијелом Пољу одредило је, након саслушања, задржавање до 72 сата мушкарцу који се, између осталог, сумњичи да је тукао супругу пред дјететом.
Одјељење безбједности Мојковац поднијело је јуче том тужилаштву пријаву против М.М, из које произилази основана сумња да је изрвшио кривично дјело насиље у породици или у породичној заједници.
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"Из кривичне пријаве и достављених доказа произилази основана сумња да је осумњичени М.М. дана 04.11.2026. године, између 18.00 и 21.30 часова у Мојковцу, у породичној кући, више пута примјенио насиље према члану своје породице оштећеној С.М. у присуству малољетног дјетета, на начин што је оштећену стезао за врат и задао јој више удараца отвореном шаком у главу, након чега је изашао из куће и пробушио јој све четири гуме на возилу, а затим је са обје руке у ухватио за рамена, због чега се оштећена осјетила угрожено", саопштило је ОДТ.
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