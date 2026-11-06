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Премијер Црне Горе открио када очекују уговор о приступању ЕУ

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АТВ редакција
06.11.2026 16:41

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Од данас су на снагу ступила нова правила за улазак у Црну Гору, којима се мијења визна политика за држављане пет земаља. Ова одлука дио је усклађивања црногорске визне политике са правилима Европске уније, у оквиру преговора о чланству.
Фото: Pexels/ aboodi vesakaran

Црногорски премијер Милојко Спајић саопштио је данас да је Црна Гора затворила 23 од 33 поглавља у преговорима са ЕУ, да се очекује да ће до краја године затворити сва, а потом у јуну потписати уговор о приступању ЕУ.

"Наш фокус остаје непромијењен - владавина права, снажне институције, бољи животни стандард... Наставићемо снажно наредних седмица да бисмо затворили сва поглавља до краја године, да би у јуну био потписан уговор о приступању, а ми 2028. достигли историјски циљ - пуноправно чланство", рекао је Спајић.

Он је навео да се очекује још једна међувладина конференција крајем овог мјесеца, те да ће посебно важан бити развој догађаја у децембру, како би се окончали циљеви.

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Када је ријеч о односима са Хрватском, Спајић је рекао да ће урадити све да се свако отворено питање ријеши у европском стилу, преносе црногорски медији.

Црна Гора затворила је данас поглавља један (слобода кретања робе) и 12 (безбједност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика).

У црногорској делегацији коју је Спајић предводио на 30. Међувладиној конференцији између Црне Горе и ЕУ данас у Бриселу, били су и потпредсједници Владе Ервин Ибрахимовић и Ник Ђељошај, министар европских послова Маида Горчевић и министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Владимир Јоковић.

(Срна)

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Тагови :

Милојко Спајић

Црна Гора

Европска унија

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