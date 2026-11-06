Премијер Црне Горе открио када очекују уговор о приступању ЕУ

Аутор:АТВ редакција
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Црногорски премијер Милојко Спајић саопштио је данас да је Црна Гора затворила 23 од 33 поглавља у преговорима са ЕУ, да се очекује да ће до краја године затворити сва, а потом у јуну потписати уговор о приступању ЕУ.
"Наш фокус остаје непромијењен - владавина права, снажне институције, бољи животни стандард... Наставићемо снажно наредних седмица да бисмо затворили сва поглавља до краја године, да би у јуну био потписан уговор о приступању, а ми 2028. достигли историјски циљ - пуноправно чланство", рекао је Спајић.
Он је навео да се очекује још једна међувладина конференција крајем овог мјесеца, те да ће посебно важан бити развој догађаја у децембру, како би се окончали циљеви.
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Када је ријеч о односима са Хрватском, Спајић је рекао да ће урадити све да се свако отворено питање ријеши у европском стилу, преносе црногорски медији.
Црна Гора затворила је данас поглавља један (слобода кретања робе) и 12 (безбједност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика).
У црногорској делегацији коју је Спајић предводио на 30. Међувладиној конференцији између Црне Горе и ЕУ данас у Бриселу, били су и потпредсједници Владе Ервин Ибрахимовић и Ник Ђељошај, министар европских послова Маида Горчевић и министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Владимир Јоковић.
(Срна)
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