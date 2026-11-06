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Нафташи тјеше возаче: Неће пуно поскупјети

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АТВ редакција
06.11.2026 17:20

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Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.
Фото: Tanjug/AP/Julio Cortez

Цијене горива на бензинским пумпама у Бањалуци настављају узлазни тренд, па се дизел тренутно продаје по цијени од 3,85 до 3,87 КМ по литри.

То је за шест до осам фенинга више у односу на прије 20 дана када је литра коштала 3,79 КМ.

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Иако се након ранијих најава о испорукама дизела из Русије очекивала стабилизација и ниже цијене, кретања на свјетским берзама и даље биљеже честа варирања без јасног дугорочног тренда.

Неће бити "већих поскупљења"

Из Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске истичу да се у наредним данима не очекују драстичније корекције или већа поскупљења.

"Можда ће пумпе на којима је дизел јефтинији мало подићи цијене и приближити се онима чије су цијене више", наводе у овој Групацији.

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По њиховим анализама, нафта на свјетској берзи један дан поскупи, а други дан појефтини, тако да нема континуитета ни у поскупљењу ни у појефтињењу.

Цијене бензина

Тренутне цијене бензина на бањалучким пумпама крећу се између 3,15 и 3,22 КМ по литри.

Иначе, у Републици Српској је и даље на снази уредба Владе о ограниченим маржама, према којој је максимална малопродајна маржа ограничена на 25 фенинга по литри.

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Такође, примјењује се и одлука Владе Српске којом грађани и привредници имају право на поврат од десет фенинга по литри горива на пумпама које учествују у програму, а важење ове мјере продужено је до половине новембра.

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Тагови :

гориво

Дизел цијена

цијена дизела

бензин

Цијене горива

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