Увоз струје за два дана премашио 10 милиона KM, у октобру потрошено више од 63 милиона

Аутор:Бојан Носовић
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Електропривреда Републике Српске наставља да издваја милионске износе за увоз електричне енергије, а подаци за 5. и 6. новембар показују да је за само два дана на куповину струје из иностранства потрошено више од 10 милиона марака.
Према подацима о увозу, 5. новембра купљено је 6.458 мегават-часова електричне енергије, за шта је плаћено око 4,57 милиона КМ. Просјечна цијена износила је 361,52 евра по мегават-часу.
Дан касније, 6. новембра, увоз је повећан на 7.082 мегават-часа, док је трошак достигао око 5,5 милиона марака. Просјечна цијена електричне енергије износила је 396,95 евра по мегават-часу.
То значи да је за само два дана за увоз укупно 13.540 мегават-часова електричне енергије издвојено око 10,06 милиона КМ.
Посебно забрињава податак да је само током октобра за куповину електричне енергије из увоза потрошено више од 63 милиона марака.
Високи трошкови увоза додатно оптерећују пословање Електропривреде Републике Српске, посебно у периодима када домаћи производни капацитети не могу да задовоље потребе за електричном енергијом.
Увезену струју грађани Републике Српске много мање плаћају, навели су висе пута из ЕРС-а.
Повећала се и потрошња струје у Сrпској ових дана је око 12.500 мегават часова.
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