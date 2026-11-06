Аутор:АТВ редакција
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Мало је вјероватно да ће Украјина повратити територије које је изгубила као резултат сукоба са Русијом, изјавио је генерални секретар НАТО-а Марк Руте.
"Можемо се само надати да ће се овај рат завршити, иако је мало вјероватно да ће Украјина моћи да поврати све своје територије", рекао је за медије.
Званичник је такође напоменуо да се такви сукоби увијек завршавају мировним споразумом, који често подразумијева компромис.
Володимир Зеленски је 21. октобра објавио да је сагласан да склопи споразум са Москвом који би подразумијевао да све остане замрзнуто "како је сада" и да 75 процената или више територије земље остане Украјини.
Предсједник Русије Владимир Путин коментарисао је његову изјаву о спремности да уступи територије, напомињући да то нису украјинске земље, већ историјске руске.
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Шеф државе је више пута изјавио да се Москва залаже искључиво за дугорочно рјешење без икаквих привремених прекида ватре. Постизање таквог рјешења могуће је само након решавања основних узрока сукоба. То укључује претње по националну безбједност које произилазе из ширења НАТО-а и угњетавања руског говорног подручја у Украјини.
(sputniknews.com)
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