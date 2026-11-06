"Додикова посјета Америци важна за успостављање трајне подршке Српској"

Аутор:АТВ редакција
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За све нас који желимо добре односе са САД и њиховим владајућим структурама, важно је да са многим људима из тог свијета, политике, бизниса, медија, разговарамо о међусобним односима, о ономе што је интересантно и за једне и за друге. Порука је то Милорада Додика. Каже лидер СНСД-а да постоји значајан интерес за дешавања у Републици Српској.
"Веома сам изненађен да људи имају спознају, важни људи имају спознају и знају шта је Република Српска. За нас је важно, када је предсједник Трамп у неколико наврата говорио да не жели да, политика САД не може да буде мијешање у унутрашње ствари других земаља, односно онако како је он најбоље рекао, а ми смо најбоље разумјели јесте да САД више неће градити туђе државе и нације и да ће то бити ствар држава и нација, народа и народности, њихових права на самоопредјељење, на слободу и све оно што заиста смо дуго чекали да чујемо", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
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Мар-а-Лаго постаје мјесто на којем се доносе врло важне одлуке, не само за САД, већ и за цијели свијет. Зато је велики значај бити тамо, оцјена је генералног секретара предсједника Српске.
"Мислим да је сам догађај прошао одлично, с обзиром да се ради о истомишљеницима, који дијеле исти вриједносни систем, исти поглед на политику, организацију државе, суверенистичку, конзервативну политичку мисао и да је управо Републици Српској мјесто за таквим столом. А ко боље о томе да говори, него предсједник Милорад Додик који преко 20 година већ прича управо ту причу и Република Српска улази у ред тих земаља које у својим унутрашњим питањима води се принципима суверенизма", рекао је Марко Ромић, генерални секретар предсједника Републике Српске.
Додикова посјета Америци је важна за успостављање трајне подршке Републици Српској, оцјена је Драгомира Анђелковића.
"У правом моменту долази Додикова посјета, у моменту када се "ломе копља" у Америци и када америчким суверенистима треба показати да је Република Српска њихов пријатељ. С друге стране, сарадња са њима ће сигурно дугорочно бити исплатива јер ће они бити фактор и сада су фактор и биће фактор и послије Трампа", рекао је Драгомир Анђелковић, политички аналитичар.
МАГА покрет идеолошки је најближи Републици Српској и њеном руководству. Залаже се за исте вриједности, односно да се свако бави својом кућом, да сарађује са другима и не мијеша у туђе послове, закључује Анђелковић. Додик се у Мар-а-Лагу сусрео и с министром рада САД-а. Поручио је да је Република Српска отворена за партнерства и сарадњу с америчким компанијама.
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