Кошарац: Додик води континуирану политику међународног позиционирања Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик води активну и континуирану политику међународног позиционирања Републике Српске, захваљујући којој се њен глас чује на најважнијим свјетским адресама, изјавио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
Кошарац је истакао да је захваљујући таквој политици Република Српска препознатљива у свијету и наставља да гради пријатељства и савезништва са највећим свјетским силама попут САД, Русије, Израела, Кине и других земаља.
Он је нагласио да се на тај начин афирмишу политички, економски и сви други потенцијали Републике Српске, али и потврђује јасна визија њеног државног руководства – Српска која самостално штити своје интересе, гради партнерства и равноправно разговара са свјетским актерима.
Са друге стране, указао је, сваки међународни успјех Републике Српске изазива нервозу и хистерију политичког Сарајева.
"Сарајевски менталитет не може да нам опрости успјехе и, умјесто сопствених резултата, нуди неосноване оптужбе, конструкције и покушаје дискредитације руководства Републике Српске", написао је Кошарац на Инстаграму.
Кошарац сматра да је очигледно да им највише смета управо оно што не могу да контролишу – међународна препознатљивост и политичка снага Републике Српске.
Према његовим ријечима, најизразитији представник такве политике је Елмедин Конаковић, који је, након губитка политичког кишобрана у СДА и ментора Мајкла Марфија, очигледно изгубио и политички компас.
Он сматра да је Конаковић очигледно преузео одређене обавезе од неких центара моћи са Блиског Истока и мора да ради у њиховом интересу, те да је то узрок његовог "шизофреног политичког понашања".
"Губитник је и на домаћем и на међународном плану. Под притиском таквих преузетих обавеза, Конаковић чини све да би остао на власти, мислећи да ће галамом и агресивним експонирањем заштитити себе и стећи имунитет код оних од којих је преузео обавезе", истакао је Кошарац.
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