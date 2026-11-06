Аутор:АТВ редакција
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Министар саобраћаја и веза Републике Српске, Зоран Стевановић, рекао је за РТРС да ће прихватити мандат народног посланика у Народној скупштини Републике Српске, који му је повјерен на протеклим изборима.
До избора нове Владе Републике Српске наставиће да обавља дужност министра, док ће посланички мандат, у складу са законом, ставити у стање мировања.
"Након тога видјећемо да ли ћу се вратити у посланичке клупе или ћу остати члан Владе", навео је Стевановић.
(РТРС)
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