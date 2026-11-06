Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци је данас одата почаст за 87 погинулих студената и радника бањалучког Универзитета који су положили животе у Одбрамбено-отаџбинском рату, те обиљежена 34 године од формирања Студентске бригаде, која је бројала више од 2.000 бораца.
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић поручио је да никада не смију бити заборављени они који су омогућили генерацијама које долазе да стичу знања у миру и слободи.
"Они који забораве своју прошлост - ризикују да им се она понови. Без прошлости и знања о њој не можемо спознати ни садашњост, нити предвидјети будућност. Српска историја је славна, пуна побједа, али и страдања. Понеку побједу можемо и да заборавимо, али страдање никада", изјавио је Остојић новинарима у Бањалуци након служеног помена погинулим студентима и радницима бањалучког Универзитета.
Остојић је нагласио да је визија руководства Српске на почетку Одбрамбено-отаџбинског рата била да мора да постоји универзитет и да млади у овиру њега стекну знања, јер на њима треба да почива Република Српска.
"Међутим, као увијек кроз историју, дође тренутак да професори и студенти замијене катедре пушкама и рововима и борбом на фронту, да покажу људскост и патриотизам, као што су то чинили многи кроз историју. Наши млади су то и урадили током Одбрамбено-отаџбинског рата", навео је Остојић.
Ректор Универзитета у Бањалуци Ранко Шкрбић истакао је да су студенти и радници Универзитета својом жртвом омогућили да млади данас могу да студирају у миру, у високошколској установи која је међународно призната.
"Обавезни смо да се сјећамо погинулих, да младим нараштајима пренесемо знање и да уживају у благодетима слободе", нагласио је Шкрбић.
Генерални секретар Кабинета предсједника Републике Српске Марко Ромић нагласио је да су професори и студенти деведесетих година прошлог вијека били спремни да дају живот за отаџбину.
"Тридесетак година касније можемо рећи да Универзитет у Бањалуци чине људи који су спремни да свакога дана живе и боре се за Републику Српску. Овај универзитет је простор патриотизма и велике посвећености за оно што зовемо идејом Републике Српске", истакао је Ромић.
Зора Вуковић, мајка погинулог студента, рекла је да је њен син Борис са колегама оставио књиге и одазвао се позиву да достојанствено бране отаџбину.
"Због ових младих људи који су за Републику Српску дали своје животе морамо да сачувамо Српску, на коју су се многи окомили", рекла је Вуковићева.
Вијенце су код спомен-плоче на којој су исписана имена погинулих студената и радника бањалучког Универзитета положили представници Владе Републике Српске, Кабинета предсједника Републике, Борачке организације Српске и града Бањалука, као и породица погинулих, студената и бројне друге делегације, преноси Срна.
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