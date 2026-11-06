Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сматра да је изградњом кружног тока код "Ауди сервиса" у Бањалуци урађен добар посао и да је град добио функционалну саобраћајницу.
Минић је подсјетио да је одмах по преузимању дужности, на првом састанку са градоначелником Бањалуке, показао јасну вољу да републичка власт преузме и заврши изградњу кружног тока код "Ауди сервиса".
Одмах по преузимању дужности, на првом састанку са градоначелником Бањалуке, показао сам јасну вољу да преузмемо и завршимо изградњу кружног тока код Ауди сервиса.
Знам да су радови трајали дуго, да су их пратиле саобраћајне и коначно је приведен крају. По реакцији возача рекао бих да смо урадили добар посао и да је Бањалука добила функционалну саобраћајницу.— Саво Минић (@minic_savo) November 6, 2026
"Знам да су радови трајали дуго, да су их пратиле саобраћајне гужве и коначно је приведено крају. По реакцији возача рекао бих да смо урадили добар посао и да је Бањалука добила функционалну саобраћајницу", написао је Минић на Иксу.
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