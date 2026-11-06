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Минић: Изградњом кружног тока код "Ауди сервиса" урађен добар посао

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АТВ редакција
06.11.2026 11:38

Коментари:

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сматра да је изградњом кружног тока код "Ауди сервиса" у Бањалуци урађен добар посао и да је град добио функционалну саобраћајницу.
Фото: X/Savo Minić

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сматра да је изградњом кружног тока код "Ауди сервиса" у Бањалуци урађен добар посао и да је град добио функционалну саобраћајницу.

Минић је подсјетио да је одмах по преузимању дужности, на првом састанку са градоначелником Бањалуке, показао јасну вољу да републичка власт преузме и заврши изградњу кружног тока код "Ауди сервиса".

"Знам да су радови трајали дуго, да су их пратиле саобраћајне гужве и коначно је приведено крају. По реакцији возача рекао бих да смо урадили добар посао и да је Бањалука добила функционалну саобраћајницу", написао је Минић на Иксу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Кружни ток

Раскрсница код Ауди сервиса

Бањалука

Коментари (1)

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