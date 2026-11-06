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Колико вас кошта лијечење, а колико плаћа Фонд? Провјерите путем апликације

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АТВ редакција
06.11.2026 11:16

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Моје здравство мобилна апликација
Фото: FZO Republike Srpske

Фонд здравственог осигурања Републике Српске обавијестио је осигуранике који још нису преузели приступне податке за апликацију "Моје здравство" да то могу учинити у свим пословницама Фонда радним данима од 7.30 до 15.30 часова.

Из ФЗО су навели да апликација "Моје здравство" омогућава осигураницима увид и у трошкове здравствене заштите, односно захваљујући апликацији имају увид колико су за лијечење или одређене анализе издвојили лично, кроз партиципацију, а колико је издвојио Фонд из средстава обавезног здравственог осигурања.

Приликом преузимања приступних података, осигураници потписују потврду да су преузели податке за приступ апликацији.

Будући да апликација садржи осјетљиве медицинске податке, сугеришу осигураницима да апликацију користе искључиво за личне потребе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ФЗО Републике Српске

Моје здравство апликација

грађани

саопштење

лијечење

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