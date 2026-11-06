Аутор:АТВ редакција
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Прихватићу мандат народног посланика у Народној скупштини Републике Српске, који су ми повјерили грађани на протеклим изборима, поручује министар правде, Горан Селак.
"Захваљујем се свим грађанима на указаном повјерењу и части да их представљам у највишем законодавном органу Републике Српске. То повјерење за мене представља велику одговорност и обавезу да наставим да радим у интересу Републике Српске и њених грађана", навео је Селак на Иксу.
С обзиром на то да тренутно обавља функцију министра правде Републике Српске, у складу са законом, свој посланички мандат Селак ће ставити у стање мировања до избора нове Владе Републике Српске.
Прихватићу мандат народног посланика у Народној скупштини Републике Српске, који су ми повјерили грађани на протеклим изборима.
Захваљујем се свим грађанима на указаном повјерењу и части да их представљам у највишем законодавном органу Републике Српске. То повјерење за мене представља велику одговорност и обавезу да наставим да радим у интересу Републике Српске и њених грађана.
С обзиром на то да тренутно обављам функцију министра правде Републике Српске, у складу са законом, свој посланички мандат ставићу у стање мировања до избора нове Владе Републике Српске.
Моја обавеза према грађанима, институцијама и Републици Српској остаје иста. Настављам да радим одговорно и посвећено, у интересу народа који ми је указао повјерење.— Selak Goran (@SelakG) November 6, 2026
"Моја обавеза према грађанима, институцијама и Републици Српској остаје иста. Настављам да радим одговорно и посвећено, у интересу народа који ми је указао повјерење", наводи Селак.
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