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Горан Селак прихвата посланички мандат

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АТВ редакција
06.11.2026 08:37

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Горан Селак, министар правде Републике Српске
Фото: Уступљена фотографија

Прихватићу мандат народног посланика у Народној скупштини Републике Српске, који су ми повјерили грађани на протеклим изборима, поручује министар правде, Горан Селак.

"Захваљујем се свим грађанима на указаном повјерењу и части да их представљам у највишем законодавном органу Републике Српске. То повјерење за мене представља велику одговорност и обавезу да наставим да радим у интересу Републике Српске и њених грађана", навео је Селак на Иксу.

С обзиром на то да тренутно обавља функцију министра правде Републике Српске, у складу са законом, свој посланички мандат Селак ће ставити у стање мировања до избора нове Владе Републике Српске.

"Моја обавеза према грађанима, институцијама и Републици Српској остаје иста. Настављам да радим одговорно и посвећено, у интересу народа који ми је указао повјерење", наводи Селак.

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Тагови :

Горан Селак

СПС

Народна скупштина Републике Српске

посланички мандат

избори

министарство правде

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