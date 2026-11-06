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Данас исплата октобарских пензија

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АТВ редакција
06.11.2026 07:27

Коментари:

1
Новац
Фото: ЦБ БиХ

У Републици Српској данас, 6. новембра почиње исплата октобарских пензија, саопштено је из Владе.

За исплату пензија у Буџету Републике Српске обезбијеђено је 188 милиона КМ.

Пензије су у 2026. години повећане за 10% у односу на претходну годину, а у августу је свим пензионерима исплаћена и једнократна новчана помоћ.

Наредно редовно усклађивање пензија слиједи у јануару 2027. године, у складу са економским показатељима и растом просјечне плате у Републици Српској.

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Тагови :

Пензија

Исплата пензија

Пензионери

Фонд ПИО

Влада Републике Српске

Повећање пензија

Република Српска

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