Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској данас, 6. новембра почиње исплата октобарских пензија, саопштено је из Владе.
За исплату пензија у Буџету Републике Српске обезбијеђено је 188 милиона КМ.
Пензије су у 2026. години повећане за 10% у односу на претходну годину, а у августу је свим пензионерима исплаћена и једнократна новчана помоћ.
Наредно редовно усклађивање пензија слиједи у јануару 2027. године, у складу са економским показатељима и растом просјечне плате у Републици Српској.
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