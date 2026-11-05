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Минић: Најоштрије осуђујем напад на ученика бањалучке медресе

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АТВ редакција
05.11.2026 19:30

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премијер Републике Српске
Фото: ATV

Најоштрије осуђујем напад на ученика бањалучке медресе "Реис Ибрахим еф. Маглајлић" - написао је предсједник Владе Српске Саво Минић на Иксу.

Очекујем, каже Минић, да се хитно расвијетле све околности овог случаја и одговорни приведу правди.

"Овакво понашање није ни витешко, ни часно, нити је у складу са вриједностима и насљеђем које су нам оставили славни преци. Бањалука и Република Српска морају бити мјесто у којем се сваки човјек осјећа сигурно и достојанствено, без обзира на националну или вјерску припадност. Насиљу нема мјеста у нашем друштву", поручио је Минић.

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Подијели:

Тагови :

Саво Минић

медреса ”Ибрахим-еф. Маглајлић”

физички напад

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