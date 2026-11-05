Аутор:АТВ редакција
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Најоштрије осуђујем напад на ученика бањалучке медресе "Реис Ибрахим еф. Маглајлић" - написао је предсједник Владе Српске Саво Минић на Иксу.
Очекујем, каже Минић, да се хитно расвијетле све околности овог случаја и одговорни приведу правди.
"Овакво понашање није ни витешко, ни часно, нити је у складу са вриједностима и насљеђем које су нам оставили славни преци. Бањалука и Република Српска морају бити мјесто у којем се сваки човјек осјећа сигурно и достојанствено, без обзира на националну или вјерску припадност. Насиљу нема мјеста у нашем друштву", поручио је Минић.
Најоштрије осуђујем напад на ученика бањалучке медресе „Реис Ибрахим еф. Маглајлић“.
Очекујем да се хитно расвијетле све околности овог случаја и одговорни приведу правди.
Овакво понашање није ни витешко, ни часно, нити је у складу са вриједностима и насљеђем које су нам оставили славни преци.
Бањалука и Република Српска морају бити мјесто у којем се сваки човјек осјећа сигурно и достојанствено, без обзира на националну или вјерску припадност. Насиљу нема мјеста у нашем друштву.— Саво Минић (@minic_savo) November 5, 2026
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