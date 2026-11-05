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Додик са америчким министром Сондерлингом

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АТВ редакција
05.11.2026 19:13

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Сондерлинг и Додик
Фото: РТРС

Предсједник СНСД-а Милорад Додик током свог боравка у Мар-а-Лаги у Палм Бичу сусрео се са министром рада Китом Сондерлингом.

Додик се са Сондерлингом сусрео на конференцију која се организује у оквиру републиканског МАГА покрета.

Сондерлинг је амерички адвокат који је обављао функцију 31. секретара за рад Сједињених Држава од 2026. године. Такође је обављао функцију вршиоца дужности директора Канцеларије за владину етику Сједињених Држава од 2026. године.

Сондерлинг је обављао функцију замјеника секретара за рад од 2025. до 2026. године, као вршилац дужности директора Института за музејске и библиотечке услуге и вршилац дужности подсекретара за трговину за развој мањинског пословања од марта до новембра 2025. године.

Обављао је функцију потпредсједника и члана Комисије за једнаке могућности запошљавања од 2020. до 2024. године, а вршилац дужности администратора Одјељења за плате и радно вријеме 2019. године.

Подсјећамо, Додик је из централне дворане Мар-а-Лага у Палм Бичу истакао да га на конференцији очекују разговори са разним људима који су заинтересовани за оно што се дешава у Републици Српској.

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Тагови :

Милорад Додик

Кит Сондерлинг

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