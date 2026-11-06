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Веома сам изненађен да важни људи у САД имају спознају и знају шта је Република Српска, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик за РТРС, у разговору који је снимила Андриана Бједов, новинарка из Чикага.
Додик је присуствовао конференцији МАГА покрета коју организује Републиканска странка Доналда Трампа у централној дворани Мар-а-Лага у Палм Бичу.
- Сви они који разумију политику, поготово у САД, разумију шта значи ова конференција. Зато је важно за све нас који желимо добре односе са САД и њиховим владајућим структурама, да се управо нађемо овдје и да са многим људима из тог свијета, политике, бизниса, медија, разговарамо о међусобним односима, о ономе што је интересантно и за једне и за друге. Захваљујем се овдје нашим пријатељима, Србима који живе овдје, у Чикагу, у САД - рекао је Додик.
Додик је нагласио да Српска припада покрету који је суверенистичко конзервативни.
- Ми не дијелимо свјетоназоре либерално глобалистичког покрета. Велико олакшање за нас и велика промјена свакако је била побједа Доналда Трампа на предсједничким изборима и могућност да се чује један други глас из Бијеле куће. Да се то није десило свијет би наставио да тоне у либерално глобалистичко смеће које је пријетило да уништи све цивилизацијске вриједности, а обичне људе сведе да буду "покусни кунићи" неуспјешних политика глобалистичке ере. Зато је побједа Трампа веома важна и најзначајнији догађај у овом времену и зато је важно да се одрже комуникације и односи са Трамповом администрацијом - додао је Додик.
Додик је подсјетио да је Трамп у неколико наврата говорио да не жели да политика САД буде мијешање у политике других земаља.
- Односно да САД више неће градити друге народе и нације, и да ће то бити ствар народа и нација и њихово право на самоопредјељење и слободу, а ми смо то дуго чекали да чујемо - подвукао је Додик.
Милорад Додик је нагласио да је дубока америчка држава годинама била усмјерена против Републике Српске.
- Људи који су учествовали у изради Дејтонског мировног споразума на крају су га скрнавили. Они га нису читали већ тумачили без икаквих основа, и стално нас доводили у позицију да будемо инфериорни, јер се није било лако супроставити једној таквој сили. То смо осјећали, нит лоших односа, увијек када су у Бијелој кући сједиле демократе. Они су жељели да нестане Република Српска и да изграде унитарну БиХ - истакао је Додик.
Он је поручио да је зато важно да се у САД чује глас Републике Српске.
- Нама је важно да чујемо да ћемо имати право на пуну слободу, да се изјашњавамо као православни народ који припада хришћанској цивилизацији. Имамо проблем са екстремизмом који долази са муслиманске стране који жели све за себе и који је то вјешто користио код западних елита ширећи лажне наративе. Бошњци су се довели у позицију да се ни Срби, нити Хрвати не осјећају добро с њима. Показали су да су директно против Трампове администрације, чекајући да прође па да они наставе гдје су започели прије њега. БиХ једино може да остане у слову Дејтонског мировног споразума, са два ентитета и три конститутивна народа - поручио је Додик.
Додик је за крај нагласио да Срби из тешких и изазовних времена увијек изађу јачи и хомогенији.
- И без обзира на изазове Срби никада неће напустити идеју српства, православља, крсне славе и СПЦ - закључио је Додик.
(РТРС)
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