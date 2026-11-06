Додик на Флориди са Матом Шлапом, предсједником CPAC-а Балкан скупа

Коментари:2
Предсједник Милорад Додик састао се у Палм Бичу са предсједником CPAC-a Матом Шлапом (Конференција за конзервативну политичку акцију).
Једна од тема разговора између Додика и Шлапа био је CPAC Балкан скуп, који је био планиран од 18. до 21. новембра 2026. године у Београду, али је одгађен за наредну годину.
Додик је присуствовао конференцији МАГА покрета коју организује Републиканска странка Доналда Трампа у централној дворани Мар-а-Лага у Палм Бичу.
Предсједник СНСД-а претходно се сусрео са министром рада Китом Сондерлингом.
Сондерлинг је амерички адвокат који је обављао функцију 31. секретара за рад Сједињених Држава од 2026. године. Такође је обављао функцију вршиоца дужности директора Канцеларије за владину етику Сједињених Држава од 2026. године.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму