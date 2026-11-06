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Додик на Флориди са Матом Шлапом, предсједником CPAC-а Балкан скупа

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06.11.2026 07:54

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Додик на Флориди са Матом Шлапом, предсједником CPAC-а Балкан скупа
Фото: RTRS

Предсједник Милорад Додик састао се у Палм Бичу са предсједником CPAC-a Матом Шлапом (Конференција за конзервативну политичку акцију).

Једна од тема разговора између Додика и Шлапа био је CPAC Балкан скуп, који је био планиран од 18. до 21. новембра 2026. године у Београду, али је одгађен за наредну годину.

Додик је присуствовао конференцији МАГА покрета коју организује Републиканска странка Доналда Трампа у централној дворани Мар-а-Лага у Палм Бичу.

Предсједник СНСД-а претходно се сусрео са министром рада Китом Сондерлингом.

Сондерлинг је амерички адвокат који је обављао функцију 31. секретара за рад Сједињених Држава од 2026. године. Такође је обављао функцију вршиоца дужности директора Канцеларије за владину етику Сједињених Држава од 2026. године.

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Тагови :

Милорад Додик

МАГА

Мат Шлап

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