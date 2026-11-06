"Термоелектрана Угљевик поново на мрежи сутра до поноћи"

Аутор:АТВ редакција
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Квар у Термоелектрани Угљевик се отклања и очекује се да ће поново бити на мрежи сутра до поноћи, изјавио је извршни директор за техничке послове у "Електропривреди Републике Српске" Иван Копривица.
"Термоелектрана је јуче у 5.48 испала из погона због пуцања цијеви на међупрегријачу, што није никакво предхаваријско стање, него редовна активност", рекао је новинарима Копривица током посјете Руднику и Термоелектрани у Угљевику.
Он је додао да је ова термоелектрана одрадила пројектовани број сати и да годишње има у просјеку 15 до 20 испада због техничких кварова или другог проблема.
"`Електропривреда` је, као јавни снабдјевач за грађане и привреду Републике Српске, у деликатној ситуацији, огромна је суша, немамо скоро никакве производње из хидроелектрана и на мрежи смо имали термоелектране Гацко и Угљевик, због чега недостаје доста енергије коју набављамо из увоза", објаснио је Копривица.
Према његовим ријечима, струју тренутно увозе и Србија и Хрватска, као електропривреда ФБиХ.
"Увозимо око 50 до 60 одсто потреба за енергијом, а цијене на тржишту су од 350 до 400 евра по мегават-часу, док исту ту енергију привреди и грађанима префактуришемо по просјечној цијени од 55 евра, што је огроман губитак за `Електропривреду Републике Српске `и за читав холдинг", навео је Копривица.
Он каже да је данас и јуче купљено око 7.000 мегават-часова енергије по дану, или око 2,5 милиона евра сваки дан, што је изузетно захтјевно.
"Само у октобру је `Електропривреда Републике Српске` увезла око 63 милиона КМ електричне енергије, а исту ту енергију је префактурисала крајњим купцима за неких 10 до 15 милиона КМ", рекао је Копривица.
Истакао је да се надају подршци Владе Републике Српске, те навео да су већ добили гаранције за кредит од 50 милиона КМ из којег ће моћи да плате дио дуговања за струју, како би дочекали прољеће и ниже цијене на тржишту.
Копривица је говорио и о одлуци највиших нивоа власти да се иде у набавку одређених количина угља како би Термоелектрана у Угљевику радила и обезбјеђивала струју за енергетски систем Републике Српске, чиме би се ублажили садашњи негативни ефекти.
"И када Угљевик ради, ми имамо мањак од око 4.000 мегават-часова дневно, али боље да правимо минус од милион, милион и по евра дневно, него 2,5 милиона евра дневно, што је на дужи период неиздрживо", оцијенио је Копривица.
Према његовим ријечима, због тога се одлучило за набавку угља како би Термоелектра радила у овом незгодном периоду, а изабрани добављач "Дрвоекспорт" из Теслића је до сада доставио 27.000 тона угља.
Копривица је навео да се тај угаљ мијеша са угљевичким угљем у омјеру један напрема један, истичући да то за сада функционише.
Он је указао и на огроман проблем у допремању тог угља, појаснивши да добављач има проблем да обезбиједи количине које су дефинисане уговором.
"Првих дана достављао је око 1.500 до 2.000 тона дневно, јуче је била највећа испорука од око 4.000 тона, што су недовољне количине за континуиран рад Термоелектране Угљевик који у многоме зависи од количине коју ће ископати угљевички рудник да би комбиновали са куповним угљем", рекао је Копривица.
Према његовим ријечима, угаљ који се добавља има добру калоричну вриједност, али има недостатака, као што су велики проценат глине или влаге, што изазива проблеме у допреми до котла.
Нагласио је да људи на Термоелектрани Угљевик улажу максималне напоре да превазиђу те проблеме како би се тај угаљ допремио до бункера и дошао до електране.
"За сада, на самој електрани нису примијећени никакви проблеми у раду када се тај угаљ већ стави на дроблилишна постројења и кад уђе у котао", додао је Копривица.
Захвалио је радницама са Термоелектране Угљевик за које је рекао да улажу максималне напоре, раде у надљудским условима, у три смјене, чисте траке и покушавају да не дође до застоја у самом процесу, како би се обезбиједила енергија за електроенергетски систем Републике Српске.
Копривица је истакао да се у енергетском систему надају побољшању хидрологије и да се половином новембра из ремонта врати генератор на хидроелектрани Дубровник, преноси Срна.
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