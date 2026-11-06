Драшко Станивуковић жели опозициони барјак: До сада смо слушали СДС...

Аутор:АТВ редакција
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Покрет сигурна Српска Драшка Станивуковића у Народној скупштини Републике Српске имаће 12 посланика чиме су постали друга по снази странка у Српској. Замијенили су на тој позицији СДС који сада има 10 посланика, а Станивуковић поручује да ПСС данас носи опозициони барјак.
Лидер ПСС-а и градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић каже да поштује СДС, али је на терену након ових избора другачија ситуација. Као што је он, како каже, пратио СДС, сада је вријеме да СДС прати ПСС.
"Много поштујем СДС. Али, ви у политици када изађете борите се за подршку народа. Ми смо друга најснажнија странка", каже Станивуковић у емисији МАТ.
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Он поручује да његова организација никада није била најјача у опозиционом корпусу и да не жели да говори да су сада прва опозициона странке, јер то није његов циљ.
"Моја је жеља да са људима којима вјерујем преузмем барјак будућих промјена. Ми данас носимо тај барјак, ми смо прва странка. Као предсједник ПДП-а сам пратио шта каже СДС. Данас је народ рекао сада је то у вашим рукама. Ми морамо то да разумијемо, мени је то часна улога", рекао је Станивуковић.
Поручује и да је током његовог боравка у НСРС СДС позивао на консултације око стратешких питања, а да је данас природно да тај позив долази од ПСС-а.
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"Свака странка има право на своје политике. Сада је доминантна наша улога, да када се деси негативна појава да ми зовемо људе на улице и тргове".
На питање хоће ли задржати мандат градоначелника Бањалуке или ће се придружити колегама у Народној скупштини, поручио је да је ријеч о отвореној теми и да је све на столу.
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