Аутор:АТВ редакција
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Директор Рудника и термоелектране Угљевик Жарко Новаковић рекао је да су сви напори који се улажу у РиТЕ оправдани јер је циљ енергетска независности Републике Српске и смањење трошкова због увоза електричне енергије по високим цијенама.
Новаковић је истакао да сва улагања доприносе смањењу фиксног губитка када термоелектрана Угљевик не ради.
"Он је мјесечно 15 милиона КМ, а на овај начин ми сигурно смањујемо тај губитак на неких седам до осам милиона КМ мјесечно", рекао је Новаковић новинарима.
Сматра потребним доношење закона о рјешавању инфраструктурних проблема, поготово у енергетском систему, јер су постојећи компликовани и спори.
Он је подсјетио да је термоелектрана јуче ујутро престала са радом због отказа цијевног система на дијелу који се зове међупрегријач паре другог степена.
"За тај међупрегријач је већ 2019. године Машински факултет у Београду радио испитивања и рекао да је број сати за ту огревну површину истекао и да је треба замијенити, што није урађено због недостатка средстава и квар који сада имамо је сасвим нормална ствар", рекао је Новаковић.
Истакао је да је РиТЕ Угљевик пројектована на коефицијент поузданости 93 одсто, што значи да седам одсто времена не ради због разних кварова.
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"Термоелектрана Угљевик поново на мрежи сутра до поноћи"
"Број цијеви који је отказао је од 12 до 26 завара, значи сутра до поноћи очекујемо повратак термоелектране на мрежу", најавио је Новаковић.
Према његовим ријечима, РиТЕ на депонијама има 15.000 тона угља, као и 30.000 тона расположивих на руднику које може допремити у систем, а и добављач је значајно повећао количине које испоручује у овом тренутку.
"Први пут имамо ситуацију да РиТЕ Угљевик треба да обезбиједи угаљ са других извора, мимо свог извора, ту се појављују разни проблеми, од гранулације, преко транспорта, количина и допремања тог угља до самог котловског постројења", навео је Новаковић.
Нагласио је да је примарна ствар развој рудника, прије свега копа Исток два, а потом и копа Исток један.
За тај развој су, како је навео, потребна инвестициона улагања, односно финансијска помоћ којој се нада од Владе Републике Српске јер ово предузеће значајно доприноси стабилности енергетског система Српске
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