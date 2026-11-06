Аутор:АТВ редакција
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Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић предао је данас оставку у Кабинет предсједника Владе Републике Српске Саве Минића, потврђено је Срни у овом министарству.
Оставка је предата због преузимања мандата посланика у Народној скупштини Републике Српске, након недавно одржаних општих избора у БиХ, додали су из Министарства.
Како је појашњено, то је учињено имајући у виду неспојивост функција извршне и законодавне власти према Изборном закону БиХ.
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