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Минић: РиТЕ Угљевик се враћа у систем до краја сутрашњег дана

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АТВ редакција
06.11.2026 14:35

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премијер Републике Српске
Фото: ATV

У сталној сам комуникацији са руководством РиТЕ Угљевик и лично ангажован да се што прије обезбиједи несметан рад енергетског система. Директор ми је управо потврдио да је у току отклањање техничког квара насталог усљед дотрајалости цијеви и да се до краја сутрашњег дана очекује повратак термоелектране у систем и наставак производње струје, наводи предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.

Према његовим ријечима, паралелно се рјешавају имовинско-правне односе и изградњу приступних путева за коп Исток 2, док се истовремено наставља експлоатација постојећих резерви и обезбјеђују додатне количине угља.

"Упркос свим изазовима, цијена електричне енергије у Републици Српској је 20 одсто нижа него у Федерацији БиХ, гдје је јуче затражено поскупљење индустријске струје за 29 одсто. Када су у питању порез на доходак и порез на добит, такође су знатно нижи него у ФБиХ, али и региону", наводи Минић на Иксу те додаје:

"На глобални раст цијена горива не можемо пресудно утицати и ту дијелимо судбину остатка свијета. Урадили смо све да ублажимо овај удар и до сада смо исплатили више од 13 милиона КМ субвенције на куповину горива.

Наш посао је да обезбиједимо стабилност енергетског система, сачувамо конкурентност привреде, привучемо нове инвестиције и грађанима омогућимо сигуран и нормалан живот. На томе радимо сваког дана".

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Тагови :

Саво Минић

Влада Републике Српске

РиТЕ Угљевик

квар на мрежи

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