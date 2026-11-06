Аутор:АТВ редакција
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У сталној сам комуникацији са руководством РиТЕ Угљевик и лично ангажован да се што прије обезбиједи несметан рад енергетског система. Директор ми је управо потврдио да је у току отклањање техничког квара насталог усљед дотрајалости цијеви и да се до краја сутрашњег дана очекује повратак термоелектране у систем и наставак производње струје, наводи предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.
Према његовим ријечима, паралелно се рјешавају имовинско-правне односе и изградњу приступних путева за коп Исток 2, док се истовремено наставља експлоатација постојећих резерви и обезбјеђују додатне количине угља.
"Упркос свим изазовима, цијена електричне енергије у Републици Српској је 20 одсто нижа него у Федерацији БиХ, гдје је јуче затражено поскупљење индустријске струје за 29 одсто. Када су у питању порез на доходак и порез на добит, такође су знатно нижи него у ФБиХ, али и региону", наводи Минић на Иксу те додаје:
У сталној сам комуникацији са руководством РиТЕ Угљевик и лично ангажован да се што прије обезбиједи несметан рад енергетског система. Директор ми је управо потврдио да је у току отклањање техничког квара насталог усљед дотрајалости цијеви и да се до краја сутрашњег дана очекује повратак термоелектране у систем и наставак производње струје.
Паралелно рјешавамо имовинско-правне односе и изградњу приступних путева за коп Исток 2, док се истовремено наставља експлоатација постојећих резерви и обезбјеђују додатне количине угља.
Упркос свим изазовима, цијена електричне енергије у Републици Српској је 20 одсто нижа него у Федерацији БиХ, гдје је јуче затражено поскупљење индустријске струје за 29 одсто. Када су у питању порез на доходак и порез на добит, такође су знатно нижи него у ФБиХ, али и региону.
На глобални раст цијена горива не можемо пресудно утицати и ту дијелимо судбину остатка свијета. Урадили смо све да ублажимо овај удар и до сада смо исплатили више од 13 милиона КМ субвенције на куповину горива.
Наш посао је да обезбиједимо стабилност енергетског система, сачувамо конкурентност привреде, привучемо нове инвестиције и грађанима омогућимо сигуран и нормалан живот. На томе радимо сваког дана.— Саво Минић (@minic_savo) November 6, 2026
"На глобални раст цијена горива не можемо пресудно утицати и ту дијелимо судбину остатка свијета. Урадили смо све да ублажимо овај удар и до сада смо исплатили више од 13 милиона КМ субвенције на куповину горива.
Наш посао је да обезбиједимо стабилност енергетског система, сачувамо конкурентност привреде, привучемо нове инвестиције и грађанима омогућимо сигуран и нормалан живот. На томе радимо сваког дана".
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