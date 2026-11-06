Додик: Мајами Бич, а осјећај као да сам код куће

Аутор:АТВ редакција
Коментари:4
Мајами Бич, а осјећај као да сам код куће! У Ракија бару са нашим људима који живе и раде у Америци, рекао је предсједник Милорад Додик.
"Далеко од завичаја, али срце, пјесма и ракија су остали наши", написао је Додик на Иксу.
Мајами Бич, а осјећај као да сам код куће!
У Ракија бару са нашим људима који живе и раде у Америци. Далеко од завичаја, али срце, пјесма и ракија су остали наши. https://t.co/8aY94lGLX0— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 6, 2026
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