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Додик: Мајами Бич, а осјећај као да сам код куће

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АТВ редакција
06.11.2026 18:17

Коментари:

4
Додик: Мајами Бич, а осјећај као да сам код куће
Фото: X / Milorad Dodik

Мајами Бич, а осјећај као да сам код куће! У Ракија бару са нашим људима који живе и раде у Америци, рекао је предсједник Милорад Додик.

"Далеко од завичаја, али срце, пјесма и ракија су остали наши", написао је Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

Америка

Додик у Америци

Мајами Бич

Коментари (4)

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