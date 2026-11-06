Погони угашени, увоз не престаје: Какво је стање у енерго систему?

Аутор:Бојан Носовић
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Цијев је пукла па је пукла и на овај испад термоелектране Угљевик се није могло утицати, правдају се енерго челници. Постројења су стара а одавно се није улагало у опрему каже директор РиТЕ Угљевик. Жарко Новаковић каже да купљеног угља има довољно али да има и ту проблема највећи је што не може да гори сам.
"Први пут имамо ситуацију гдје РиТЕ Угљевик треба угаљ са других извора мимо свог извора и да се ту појављују разноразни проблеми од гранулације преко транспорта количина и допремања тог угља до самог котловског постројења. Оно што је добро јесте да смо успоставили омјер мијешања тог угља и сагоријевања у омјеру 50:50. До сада смо спалили једно 12000 тона угља који је дошао из Букове косе", рекао је Жарко Новаковић, директор рите Угљевик.
Са зимом долази још тежи период. Чим крене блато угаљ са рудника ће тешко до котла, страхује Новаковић. Од свега страхују у Матичном предузећу јер им се од потрошених милиона за увоз струје заврти у глави.
"За данас и јуче смо купили око 7000 мегават часова енергије по дану па када то помножите са 400 евра долазимо до цифре око 2,5 милиона евра сваки дан да смо правили минусе што је у овом тренутку изузетно захтјевно. Само у октобру мјесецу ЕРС је увезла око 63 милиона марака а исту ту енергију је крајњим купцима префактурисала за 10 до 15 милиона марка. До када ће ЕРС издржати ево ми се питамо", рекао је Иван Копривица, извршни директор за техничке послове ЕРС-а.
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И Новаковић и Копривица кажу да од Владе Српске очекују додатну подршку и помоћ иако су стигле гаранције за нови кредит али нису стигли новци за експропријацију. Ресорни министар се јавља из Сарајева и коначно одговара.
"Све што смо као Влада могли до сада да учинимо како би подржали производњу у ТЕ Угљевик учинили смо. Влада је одговорност и улогу да изврше набавку угља за потребе ТЕ одредила Матично предузеће и они то раде. Очекујем да изврше задатак који им је Влада дала", рекао је Петар Ђокић, министар енергетике и рударства у Влади Српске.
Колико толико увоз угља из Букове косе смањује финансијски суноврат Електропривреде Републике Српске. Лоша хидрологија све компликује па су хидропогони одавно угашени. Производи само РиТЕ Гацко мање од 5000 мегават сати електричне енергије. Просјек потрошње у Српској ових дана је око 12500 мегават сати.
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