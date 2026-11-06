Додик: У четвртак сам у Чикагу на освештању нових објеката СПЦ

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Предсједник Милорад Додик рекао је вечерас за РТРС да ће у четвртак у Чикагу присуствовати освештању нових објеката Српске православне цркве у манастиру код Либертвила.

"Тамо ћу бити са нашом српском заједницом и нашим митрополитом. Република Српска је исто тако да донирала средства", навео је Додик. Република Српска Додик: Успјешна посјета САД, остварен невјероватан продор у перцепцији о Српској

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