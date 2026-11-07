Стевановић: Очекујемо наставак реализације договорених пројеката између Србије и Српске

Аутор:АТВ редакција
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Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић изразио је наду да ће у наредном периоду бити реализовани раније договорени велики и значајни инфраструктурни и путни пројекти између Србије и Српске.
Стевановић је рекао Срни да очекује наставак тих позитивних пројеката са новим властима Србије.
"Још нисмо успоставили контакте са новим властима Србије. То нисмо ни могли јер нова влада Србије још није изабрана, али углавном, када се то деси, надам се да нема разлога да све не остане како је било, односно да раније договорени пројекти остану у фази реализације", навео је Стевановић, преноси "Срна".
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