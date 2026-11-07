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Минић најавио разговоре о најнижој плати: Не желимо да Влада пресјече

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АТВ редакција
07.11.2026 12:13

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Саво Минић рекао је да је сигуран да ће се са социјалним партнерима успјети постићи договор о најнижој плати и најавио да о томе слиједе састанци наредне седмице.

"Сљедеће седмице имамо заказане састанке, понедјељак, уторак, сриједа, желимо да ту тему поново вратимо на договор, не желимо да Влада пресијеца", рекао је Минић новинарима у Бањалуци, преноси "Срна".

Он је додао да сматра да то неће ићи баш тако лако, али је сигуран да ће направити договор.

Премијер је нагласио да постоје одређене идеје и неке начелне сагласности али је указао на важност да и представници синдиката и послодавци изнесу реалне чињенице које су битне.

"Влада овдје најмање гледа буџет и обавезе које се односе на пуњење буџета", рекао је Минић.

Напоменуо је да су посљедњи приједлози синдиката били да се у оквиру привредне дјелатности покушају направити одређене дигресије, у смислу оних привредних дјелатности које су угрожене, као што је прерађивачка, па да се види како би ту одређивали најнижу плату.

"Углавном ради се на томе, биће благовремено или постигнут договор чему се надам или ће Влада пресјећи", закључио је Минић.

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