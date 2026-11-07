Цвијановић: Хероина Миља Зечевић била симбол мајчинске љубави, патње, али и снаге

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић упутила је телеграм саучешћа породици хероине Миље Зечевић која је, како је истакла, била симбол мајчинске љубави, патње, али и неизмјерне снаге и достојанства.
Цвијановићева је навела да је трагична судбина, обиљежена страдањем супруга и тројице синова у страшном покољу у Сијековцу, оставила дубок траг у колективном памћењу и обавезује да чувамо сјећање на невино страдале и никада не заборавимо њихове жртве.
Друштво
Преминула Миља Зечевић: Издахнула на истом мјесту гдје су јој убијени муж и три сина
"Поводом смрти Миље Зечевић, изражавам искрено саучешће њеној породици, уз дубоко поштовање према њеном животу и страдању које је обиљежило њену судбину. Нека јој је вјечни мир, а породици снага и утјеха у овим тешким тренуцима", наведено је у телеграму српског члана Предсједништва БиХ.
Миља Зечевић, којој су у марту 1992. године у Сијековцу код Брода злочинци пред очима убили супруга и три сина, преминула је јутрос у 95. години.
Преминула је у дворишту куће баш на мјесту гдје су јој припадници ХВО-а, Хрватске војске и паравојних формација убили синове и супруга.
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