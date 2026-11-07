Преминула Миља Зечевић: Издахнула на истом мјесту гдје су јој убијени муж и три сина

Аутор:АТВ редакција
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Миља Зечевић, којој су у марту 1992. године у Сијековцу код Брода злочинци пред очима убили супруга и три сина, преминула је јутрос у 95. години.
Миља Зечевић преминула је у дворишту куће баш на мјесту гдје су јој припадници ХВО-а, Хрватске војске и паравојних формација убили синове и супруга, рекао је Срни начелник општине Брод Милан Зечевић.
Зечевић је навео да је са великом тугом данас примио вијест о одласку мајке Миље Зечевић, жене чија је животна судбина рана читавог Брода.
"У страшном злочину у Сијековцу изгубила је своје најмилије и поднијела жртву коју људски ум тешко може да појми. Деценијама је свој бол носила тихо и достојанствено, постајући симбол мајчинске туге и страдања нашег народа", рекао је Зечевић.
Он је саучешће породици упутио у своје и у име општине Брод. "Нека почива у миру, коначно загрљена са својим најмилијима. Вјечна јој слава", навео је Зечевић.
Опијело ће бити у понедјељак, 9. новембра, у 11.00 часова на градском гробљу у Броду, а сахрана је исти дан у 13.00 у Горњим Смртићима, Прњавор, гдје су сахрањени посмртни остаци њених синова и супруг. Ту је сахрањен и њен четврти син који је преживио масакр у Сијекову.
У свједочењу за Меморијални центар Републике Српске Миља Зечевић је раније испричала да је група људи са чарапама преко лица ушла у њихово двориште 26. марта 1992. године.
"Мужа и тројицу синова нападачи су редом тукли и на крају погубили", рекла је тада Зечевићева.
Посвједочила је да је гледала како јој је најстарији син убијен код чесме, средњи на капији, а најмлађи у дворишту. Вјеровала је да су убице њихове комшије зато што су носили чарапе преко лица.
"Тукли су једног по једног, испитивали па поново тукли. Ја сам била ту. Када су их побили, онда су ме отјерали путем, након чега сам отишла чак у Смртиће", испричала је Зечевићева.
Миља Зечевић била је носилац Ордена Милоша Обилића.
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