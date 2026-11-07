Бањалучки универзитет обиљежава 51 годину постојања: Свечана академија у Банском двору

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучки Универзитет обиљежава 51 годину постојања и рада. Основан је на данашњи дан 1975. године.
Тим поводом, у Културном центру Бански двор одржава се свечана академија, којој између осталих присуствују предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник НСРС Ненад Стевандић.
Кристина Марић, најбољи студент Универзитета у Бањалуци у овој години и добитник Златне значке, каже да је то за њу велика част.
"То је потврда се рад и труд, као и љубав према ономе што радимо заиста исплате и увијек препознају", нагласила је Марићева.
Ранко Шкрбић, в.д. ректора Универзитета у Бањалуци, каже се годишњица обиљежава у великим инфраструктурним радовима.
"Наравно, уз велику подршку Владе Републике Српске, али и бројним програмима који су прије свега развојне природе, гдје настојимо да факултете максимално издигнемо да својим програмима достигнемо стандарде који су неопходни да би били поређени другим сличним универзитетима у Европи и свијету. Мислим да у томе имамо великог успјеха", истакао је Шкрбић.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, нагласио је да је Влада у прошлом четверогодишњем мандату уложила преко 19, 5 милиона КМ за све оно што је везано за наше студенте, студентске програме, универзитет.
"Сљедећа улагања су око 40 милиона КМ, правимо студентски стандард који сигурно неће бити нигдје у региону, а на другој страни наш наставно-научни кадар је такав да може да обезбиједи да наши студенти са овим дипломама могу да буду признате диљем свијета", поручио је Минић.
Универзитет у Бањалуци водећа је високошколска научно-образовна институција у Републици Српској и други по величини универзитет у Босни и Херцеговини.
Данас има 16 факултета, Академију умјетности и Институт за генетичке ресурсе. Тренутно на Универзитету студира око 15.000 студената из свих крајева Српске, али и из иностранства.
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