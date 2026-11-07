ЕЕС не вриједи за све: Ево ко не мора да пролази овај систем

Аутор:АТВ редакција
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Нови европски систем уласка и изласка (ЕЕС), који је у пуној употреби на спољним границама шенгенског простора од 10. априла 2026, донио је значајне промјене за путнике из БиХ и других земаља које нису чланице ЕУ.
Међутим, оно што многи грађани још увијек не знају јесте да се обвезна биометријска регистрација не односи на све путнике, извјештава "ГПМаљевац".
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Према званичним информацијама Европске комисије, ЕЕС се првенствено односи на грађане трећих земаља који улазе у шенгенски простор на краткотрајни боравак, односно до 90 дана у периоду од 180 дана.
То значи да грађани Босне и Херцеговине који имају само бх. пасош и путују као туриста или у посјету породици у Хрватској, Словенији, Аустрији или Њемачкој подлијежу ЕЕС регистрацији приликом преласка спољашње шенгенске границе.
Са друге стране, грађани БиХ који имају важећу дозволу боравка издату у Њемачкој, Аустрији, Словенији, Хрватској или некој другој земљи која примјењује ЕЕС изузети су од регистрације у овом систему.
На примјер, држављанин/ка БиХ који живи и ради у Словенији те има важећу словеначку дозволу боравка приликом путовања у Босну и Херцеговину и повратка не мора проћи биометријску регистрацију путем ЕЕС-а.
Исто правило вриједи и за особе које имају важећу дугорочну визу, односно визу типа Д, издату у земљи која примјењује ЕЕС.
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Грађани Европске уније, као и држављани Исланда, Лихтенштајна, Норвешке и Швајцарске, изузети су од регистрације. Стога држављанин/ка Босне и Херцеговине који истовремено има хрватско или словеначко држављанство и путује с одговарајућим документом државе чланице ЕУ не подлијеже регистрацији путем ЕЕС-а.
Посебна правила примјењују се и на чланове породице грађана Европске уније. Држављани трећих земаља који имају одговарајућу боравишну исказницу или дозволу боравка као чланови породице грађана ЕУ такође могу бити изузети од регистрације путем ЕЕС-а. Само склапање брака с грађанином ЕУ, без одговарајућег документа, не значи аутоматско изузеће од регистрације.
Важно је нагласити да се изузеће од ЕЕС-а не односи на све европске дозволе боравка. На примјер, особе које имају само боравишну дозволу издату у Ирској или Кипру нису аутоматски изузете од ЕЕС-а током краткотрајног путовања у шенгенски простор.
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Када су у питању дјеца млађа од 12 година, она нису у потпуности изузета од ЕЕС система. Њихови се подаци биљеже, али им се не узимају отисци прстију.
За путнике обухваћене ЕЕС-ом, систем електронски биљежи улазак и излазак, фотографију лица и, према релевантним правилима, отиске прстију. Тиме је замијењен ранији начин евидентирања пребивалишта печатима у пасошу.
Изузеће од регистрације путем ЕЕС-а не значи изузеће од редовн граничне контроле. Путници и даље морају имати одговарајуће путне документе, а они који се позивају на статус боравка морају представити важећу боравишну дозволу или дугорочну визу, напомиње "ГПМаљевац".
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