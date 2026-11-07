Огласила се Ава Карабатић након вијести о смрти: Особа је болесна

Аутор:АТВ редакција
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Старлета Ава Карабатић јутрос је проглашена мртвом од стране својих пријатеља, који су тврдили да је скочила са спрата стана у којем је живела.
Међутим, неколико сати касније огласила се и сама Ава која је демантовала наводе.
"Људи, Ава је. Прије свега да обавестим све да сам ја добро, сад сам се пробудила. Истина је да сам завршила у хитној, али зато што ми је позлило. Никад не бих дигла руку на себе. Особа која је објавила гласовну поруку да сам ја скочила са спрата је очигледно болесна", поручила је Ава и додала:
"Та иста особа је јуче напала мог пријатеља Марија, постоји и видео који је објавила моја администраторка, а касније слала њему и мојим пријатељима гласовне поруке које сте имали прилику да чујете. Људи су доживјели шок. Најгоре ми је што су моји најбољи пријатељи доживјели шок због ове лажне вијести и гласовне поруке особе код које сам једно вријеме боравила. Њега ћу пријавити за ширење лажних и узнемирујућих вијести. У шоку сам".
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