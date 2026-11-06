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Мина Костић оптужена за крађу у тржном центру? Пјевачица се хитно огласила

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АТВ редакција
06.11.2026 20:48

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пјевачица Мина Костић
Фото: YouTube/printscreen

Пјевачица Мина Костић нашла се у непријатној ситуацији због наводне крађе у једној популарној продавници у тржном центру у Београду.

Како преноси Курир, обезбјеђење је позвало полицију, која је убрзо изашла на лице мјеста.

Према наводима извора, Мина је истакла да не зна да ли је гардероба коју није платила случајно или намјерно завршила у ранцу који је понијела са собом приликом изласка из радње.

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Пјевачица се сада огласила и истакла да је у шоку због вијести које су се појавиле.

"Молим вас, немојте то да пишете. То је глупост једна. Није истина, не", рекла је за Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Мина Костић

Пјевачица

Крађа

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