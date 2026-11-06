Мина Костић оптужена за крађу у тржном центру? Пјевачица се хитно огласила

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Мина Костић нашла се у непријатној ситуацији због наводне крађе у једној популарној продавници у тржном центру у Београду.
Како преноси Курир, обезбјеђење је позвало полицију, која је убрзо изашла на лице мјеста.
Према наводима извора, Мина је истакла да не зна да ли је гардероба коју није платила случајно или намјерно завршила у ранцу који је понијела са собом приликом изласка из радње.
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Пјевачица се сада огласила и истакла да је у шоку због вијести које су се појавиле.
"Молим вас, немојте то да пишете. То је глупост једна. Није истина, не", рекла је за Блиц.
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