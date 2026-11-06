Аутор:АТВ редакција
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Рада Манојловић рано је остала без мајке Мирјане, која јој је преминула на рукама када је имала само 19 година.
Пјевачица је искрено говорила о ненадокнадивом губитку, али и о томе како су она и њена сестра Маја реаговале када је њихов отац након годину дана у кућу довео другу жену.
Рада Манојловић никада није скривала бол због прераног одласка мајке, а у емисијама је често плакала када би говорила о њој. Ипак, морала је да пронађе начин да настави живот.
Сцена
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О најтежем тренутку и свакодневној успомени на мајку, пјевачица је испричала:
"Умрла ми је на рукама. Ту бол сам потиснула дубоко у себи да бих могла да наставим да живим и функционишем. Трудим се да не размишљам о том губитку, али се сваког се дана сјетим моје Мирјане".
Њена сестра Маја имала је само 17 година када им је мајка преминула и била је изузетно везана за њу. Док је Рада у то вријеме већ зарађивала и борила се, њихов отац је послије годину дана одлучио да у дом доведе другу жену, Сузану.
Пјевачица је описала почетни отпор и каснија осјећања према очевој новој партнерки:
"Сестра је имала 17 година када нам је мама преминула. Она је била веома везана за њу, а ја сам више била татина кћерка. До 17. године није могла да заспи без маме. Као да јој је дио срца и тела отишао са њом. Тад сам већ зарађивала, борила се… Отац јесте био ту, али он је послије годину дана довео другу жену у кућу, тако да је њему било лијепо", испричала је она тада па додала:
"Била сам јако љута, о томе сам и отворено причала. Имали смо тај период одбацивања, одбијања… Али, Сузана никад није инсистирала да је зовемо мајком, нити се поставила као ауторитет. Увијек је била другарица и временом смо је тако прихватиле. Требало нам је двије, три године да схватимо да је она ту из љубави према тати, из најбоље намјере".
(Грандтв)
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