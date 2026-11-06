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Срце застало код више играча: Извучени Лото бројеви у 89. колу

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АТВ редакција
06.11.2026 20:14

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Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Извучени су бројеви у 89. колу игре Лото, у којем је седмица била вриједна невјероватних 6.100.000 конвертибилних марака.

У овом колу није било комбинације која би некоме донијела милионе, али је извучено чак 10 шестица вриједних по око 5.800 КМ.

Извучени бројеви у 89. колу су 7, 23, 6, 9, 30, 37 и 19.

Чак три играча имала су прилику за главну премију. Њима су фалили бројеви 13 и 31, али је бубањ избацио 19.

Лото плус

Још већа премија била је у игри Лото плус - чак 7.200.000 марака.

Извучени бројеви у овој игри су - 6,29, 31, 17, 25, 12 и 34.

Ни у овој игри није било добитне комбинације.

Као и у игри Лото, и у Лото плус било је играча којима је срце сигурно лупало убрзано након шест извучених бројева.

Они су чекали бројеве 21 и 22, али ти бројеви нису изашли из бубња.

Џокер

Премија за Џокер била је 430.000 КМ, али ни она није извучена.

Џокер број био је - 505750.

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