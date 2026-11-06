Срце застало код више играча: Извучени Лото бројеви у 89. колу

Аутор:АТВ редакција
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Извучени су бројеви у 89. колу игре Лото, у којем је седмица била вриједна невјероватних 6.100.000 конвертибилних марака.
У овом колу није било комбинације која би некоме донијела милионе, али је извучено чак 10 шестица вриједних по око 5.800 КМ.
Извучени бројеви у 89. колу су 7, 23, 6, 9, 30, 37 и 19.
Чак три играча имала су прилику за главну премију. Њима су фалили бројеви 13 и 31, али је бубањ избацио 19.
Још већа премија била је у игри Лото плус - чак 7.200.000 марака.
Извучени бројеви у овој игри су - 6,29, 31, 17, 25, 12 и 34.
Ни у овој игри није било добитне комбинације.
Као и у игри Лото, и у Лото плус било је играча којима је срце сигурно лупало убрзано након шест извучених бројева.
Они су чекали бројеве 21 и 22, али ти бројеви нису изашли из бубња.
Премија за Џокер била је 430.000 КМ, али ни она није извучена.
Џокер број био је - 505750.
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