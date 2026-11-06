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Тијани Дапчевић гатара предвид‌јела судбину: "Све се остварило"

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АТВ редакција
06.11.2026 22:57

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Тијани Дапчевић гатара предвид‌јела судбину: "Све се остварило"
Фото: Youtube / Printscreen

Пјевачица Тијана Дапчевић данас ужива у браку са супругом Миланом, са којим има сина Вука. Ипак, годину дана прије него што га је упознала, једна македонска гатара предвид‌јела јој је љубав, удају и живот у иностранству.

До сусрета са гатаром дошло је сасвим случајно, када је Тијана на наговор другарице отишла код жене која јој је гледала у шољу. Оно што јој је тада рекла, пјевачица није схватила озбиљно.

"Моја другарица је ишла код једне госпође да јој гледа у шољу и молила ме је да идем са њом. И натера она мене. Другарица завршила и пита мене та госпођа Ружа да ли бих волела да и мени нешто каже, и ја као ајде. Госпођа Ружа ми је гледала у шољу и рекла како ћу за годину дана да упознам човека из иностранства, да ћу га заволети на један и да ћу се преселити. Ја сам на то превртала очима. Такође ми је рекла да ћу се удати, родити му једно дете и да ћу бити веома популарна у тој земљи", испричала је за Гранд.

Пјевачица је објаснила да тада није ни помишљала да ће живјети у иностранству, јер је Србију доживљавала као своју земљу, с обзиром на то да јој је мајка из Црвенке.

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"Годину дана касније, кад сам упознала Милана, ја сам се сетила те приче и госпође Руже и иностранства. Нисам могла да капирам Србију као иностранство, то је моја земља, мени је мама из Црвенке, али из Ружине перспективе то је друга држава", истакла је пјевачица и додала да се слатко насмијала када је схватила да се све што јој је Ружа рекла обистинило.

Ипак, и поред свега, Тијана је остала при свом ставу када је ријеч о прорицању судбине.

"Да се разумемо и даље не верујем у те ствари", додала је пјевачица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Тијана Дапчевић

Пјевачица

Гатара

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