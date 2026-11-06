Зачин из кухиње уклања непријатан мирис из обуће преко ноћи

Аутор:АТВ редакција
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Омиљене ципеле или патике понекад могу да почну непријатно да миришу, чак и када их редовно носите и одржавате. Проблем је посебно незгодан када је ријеч о обући која не смије да се пере у машини, јер вода и детерџенти могу да оштете материјал или промијене њен облик.
Ипак, постоји једноставан трик за који вам није потребан скуп дезодоранс за обућу, већ зачин који вјероватно већ имате у кухињи.
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Ријеч је о ловоровом листу, који се не користи само за припрему супа и куваних јела. Према савјету који преноси портал Хоцху, овај зачин може да помогне у освјежавању обуће и ублажавању непријатних мириса, без прања и додатних трошкова.
Осушени ловор има карактеристичан, интензиван мирис који може да ублажи непријатне мирисе у обући. Његови листови садрже ароматична једињења, па могу да послуже као једноставан начин да ципеле и патике поново добију свјежији мирис.
Важно је, међутим, имати на уму да ловор није замјена за темељно чишћење нити доказано средство за дезинфекцију обуће. Ако се непријатан мирис стално враћа, узрок може бити влага и развој микроорганизама, па је важно и редовно сушење обуће.
Поступак је веома једноставан. У сваку ципелу или патику ставите четири до шест сувих листова ловора и оставите их унутра током ноћи. Обућу за то вријеме држите на сувом и добро провјетреном мјесту. Ујутру извадите листове и провјерите да ли је мирис постао блажи.
Сцена
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Постоји и практичнија варијанта, посебно ако не желите да се листови мрве по унутрашњости обуће. Неколико сувих листова благо изломите, ставите их у чисту памучну чарапу, газу или малу платнену кесицу, па је убаците у обућу. Овакве кесице можете оставити и у ципелама које дуже стоје у ормару.
Овај трик посебно је згодан за обућу коју није препоручљиво прати у машини, али не заборавите да је прије свега важно да ципеле буду потпуно суве. Ако су унутрашњост или улошци влажни, прво их осушите према упутству произвођача. Тако ћете спријечити да се непријатан мирис брзо врати.
(Мондо)
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