Сутра су Митровске задушнице: Свештеник објаснио колико свијећа се пали на овај дан

Аутор:АТВ редакција
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Митровске задушнице један су од најважнијих дана у православном календару посвећених сјећању на преминуле. Вјерници тада одлазе у цркве и на гробља, пале свијеће за покој душа својих најмилијих, доносе кувано жито и вино и у молитви помињу имена оних који више нису међу живима.
Ипак, сваке године понавља се иста недоумица: колико свијећа заправо треба запалити за покојне и да ли постоји правило да њихов број мора бити паран или непаран?
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У народним обичајима уобичајено је да се за Митровске задушнице, као и за остале задушнице током године, упали по једна свијећа за сваког упокојеног члана породице кога се сјећамо. С друге стране, у неким дијеловима Србије обичај је да се за задушне дане пали искључиво паран број свијећа, па многи страхују да ће се огријешити ако не поштују то правило. Међутим, то није црквена заповијест.
"Број свијећа није пресудан, већ молитва и сјећање на упокојене. Можете да 10 људи да запалите само једну свијећу, не постоји стриктно правило", објашњава вјероучитељ Александар Ђурђевић.
Он истиче да не постоји обавеза да се пали одређени број свијећа, нити би вјерници требало да се оптерећују тиме да ли су запалили паран или непаран број.
Вјеровање да за покојне мора да се пали паран број свијећа припада народним обичајима, а не званичном учењу Српске православне цркве.
Суштина Митровских задушница није у броју запаљених свијећа, већ у молитви за покој душа преминулих. Вјерници одлазе на свету литургију и парастос, гдје свештеник помиње имена упокојених. У цркву се традиционално доносе кувано жито, црно вино и свијећа, као и цедуљице са именима покојника за помен.
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Након одласка у цркву, многи посјећују гробове својих најмилијих, уређују их, пале свијеће и у тишини се присјећају заједничких тренутака. Обичај је и да се храна подјели са родбином, пријатељима и људима којима је потребна помоћ, уз молитву и помен оних који су преминули.
Зато, уколико сутра запалите само једну свијећу за све своје покојне или одлучите да свакоме намијените по једну, не оптерећујте се њиховим бројем. Најважније је да Митровске задушнице проведете у молитви, миру и сјећању на преминуле чланове породице, фамилије и пријатеље.
(ЖенаБлиц)
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