Фатална Мирнеса, позната по крађи милиона, поново у центру пажње: Ево шта сада ради

Аутор:АТВ редакција
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Мирнеса С, познатија као Мики, која је прије четири године украла 1,25 милиона евра из компаније за транспорт новца у њемачком Штутгарту, поново је у центру пажње јавности.
Након одслужене затворске казне вратила се животу на слободи, а посљедњих мјесеци пажњу привлачи и својим појављивањем на друштвеним мрежама.
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Случај који је својевремено изазвао велику пажњу у Њемачкој, али и у Босни и Херцеговини, догодио се 14. октобра 2022. године. Мирнеса, поријеклом из Бусоваче, тада је из компаније у којој је радила изнијела чак 1,25 милиона евра. Новац је ставила у спортску торбу, прекрила ручницима и напустила радно мјесто.
Након крађе побјегла је из Њемачке, због чега је покренута међународна потрага. Њемачка полиција чак је понудила награду од 37.500 евра за информације које би довеле до њеног проналаска.
Почетком 2023. године Мирнеса се добровољно предала њемачким властима, а у јулу исте године осуђена је на три године затвора. На слободу је изашла почетком 2025. године, након што је одслужила дио казне.
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Током судског поступка тврдила је да је цијелу крађу осмислио њен тадашњи партнер Роберт С, који ју је наговорио да учествује у овом кривичном дјелу. Према њеним тврдњама, од украдених 1,25 милиона евра припало јој је свега 20.000 евра. Роберт је, са друге стране, одбацивао њене оптужбе и тврдио да је имао само улогу возача.
Судски епилог за њеног бившег партнера услиједио је 9. фебруара 2026. године. Земаљски суд у Штутгарту осудио је Роберта на три године и девет мјесеци затвора због учешћа у крађи. Наложено је и одузимање имовинске користи у износу од 1,25 милиона евра, али ни током поступка није утврђено гдје се новац налази. Пресуда у тренутку објаве није била правоснажна.
Мирнеса се у јануару 2026. године појавила и као свједок на суђењу бившем партнеру. Том приликом је за њемачки СВР казала да мора кренути испочетка, да има здравствених проблема те да тренутно живи од накнаде током боловања.
Ипак, посљедњих мјесеци пажњу привлачи из сасвим другачијих разлога. На друштвеним мрежама појављује се у хумористичним видеима с бх. инфлуенсером Сермедом Мактоуфом, што је изазвало нове реакције јавности.
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Иако су и Мирнеса и њен бивши партнер осуђени, највећа мистерија овог случаја и даље није ријешена. Више од милион евра никада није пронађено, а њемачко правосуђе није успјело утврдити ко данас располаже украденим новцем, преноси "Црна Хроника".
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