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Дојаве о бомбама на више телевизија: "Експлодираће за 45 минута, сат откуцава"

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АТВ редакција
06.11.2026 20:08

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Дојаве о бомбама на више телевизија: "Експлодираће за 45 минута, сат откуцава"

Послије серије лажних дојава о постављеним бомбама у авионима на летовима широм Европе на ред су дошле телевизијске станице.

Дојаве о бомбама уз упозорење "сат откуцава" послате су телевизијским станицама широм континента, због чега су спроведене евакуације, а емитовање програма прекинуто.

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Упозорења су послата ирском јавном сервису РТЕ, британском Скај, бугарској приватној станици Нова ТВ и другима, саопштиле су те компаније.

Ни на једној локацији није пронађена бомба. Узбуне су услиједиле након низа лажних дојава о бомбама које су протеклих дана пореметиле путничке летове од Србије и Финске до Шпаније и шире, изазивајући преусмјеравања летова, присилна слијетања и безбједносне прегледе, иако експлозив није пронађен.

Упозорења долазе и у тренутку све веће напетости због хакерских превара посљедњих недјеља, укључујући сајбернападе на велике трговинске ланце, гдје је покварено на хиљаде тона хране у фрижидерима.

"Желимо да цијели свијет чује за нас, због чега је један од наших оперативаца поставио експлозивну направу у вашој згради", наводи се у једној од порука које су у петак примили Нова и РТЕ. "Експлодираће за 45 минута. Сат откуцава".

За сада није познато ко стоји иза серије лажних дојава. Поруке послате РТЕ и Нови потписане су именом Михаил Андропов, уз поруку у којој аутор наводи да је један од вођа групе одговорне за овонедјељне лажне дојаве у авионима.

"Али ово је тек почетак. Оно што се догодило ове недјеље само је мали дио онога што Европу чека у блиској будућности", додаје се у поруци.

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Наводни аутор има исто презиме као Јуриј Андропов, бивши генерални секретар Комунистичке партије Совјетског Савеза. Наслов "ПОРУКА ЗАПАДУ" алудира на наслов биографије Андропова под називом "Нови изазов Западу".

Није разјашњено да ли се ради о знаку руске умијешаности или о покушају пребацивања кривице на Москву.

Ирски премијер Михаел Мартин изјавио је да безбједносне агенције у Европи још нису утврдиле да ли пријетње потичу од појединаца или су дио координисаног напада.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

дојава о бомби

Европа

телевизија

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