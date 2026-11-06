Три године борбе за плату: Запослени у бијељинском вртићу ступили у штрајк

Минимални процес рада, од 9 до 11.30 часова, трајаће до постизања договора са Градском управом, као оснивачем установе. Из Синдикалне организације истичу, да су протеклих десетак дана безуспјешно покушавали да договоре хитан састанак. Запослени се, кажу, већ готово три године боре за редовну плату и од захтјева неће одустати до проналаска трајног рјешења.

"Сматрамо да је наша обавеза и наша и оснивача да преговарамо и да пробамо доћи до неког рјешења све у интересу наше дјеце и родитеља и ми ћемо тежити ка томе и ових дана, наша борба се конкретно своди на то да ми инсистирамо да нам плата регрес и топли оброк буду исплаћени у законском року односно до краја текућег мјесеца за претходни мјесец, став синдикалне оганизације је да ће та борба да се настави континуирано све док не дођемо до свог циља", рекао је Адриана Мирић, предсједник Синдикалне организације ЈПУ ''Чика Јова Змај'' Бијељина.

Нећемо дозволити да било ко нарушава наше достојанство, синдикалну борбу стављамо на прво мјесто, поручује Драган Гњатић. Истиче да малишани и њихови родитељи не смију помислити да ће запослени одустати од својих захтјева, али наглашава да су увијек спремни на компромис.

"Они су само радници који су зарадили своје плате ,тражимо прије свега договоре разговоре и званичне преговоре зато у Закону о штрајку јасно стоји и прецизно онај период од 7 до 10 дана прије почетка штрајка гдје се покуша доћи до рјешења. Овдје неко неће ни да нас чује, овдје нас неко потпуно игнорише, овдје неко жели да ми покажемо моћ овог синдиката није ово наш избор већ легални облици синдикалне борбе", рекао је Драган Гњатић, предсједник Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске.

Руководство установе ће и током штрајка наставити преговоре са Синдикалним одбором и инсистирати на укључивању оснивача, како би се до рјешења дошло у што краћем року, а рад вртића што прије вратио у редовне оквире.