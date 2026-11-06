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Краве у центру града успориле саобраћај: Грађани узнемирени

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АТВ редакција
06.11.2026 18:27

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Крава
Фото: pexels/ Octavian Iordache

У сарајевској Општини Центар, у насељу Шип/Баре данас је шетало 20-30 крава и бикова. Животиње су уплашиле грађане, али и успориле саобраћај на самом улазу у Сарајево.

Затечени грађани су, уз забринутост, посматрали крдо како се креће у непосредној близини стамбених објеката, хаустора, али и саобраћајницом.

Иако се призор не виђа баш често, ово није први пут да са оближњег луксузног насеља Пољине животиње сиђу у град.

Тако је било и у септембру ове године.

Возачима се у оваквим ситуацијама савјетује додатни опрез и смањена брзина како би се избјегле саобраћајне несреће.

(ЦрнаХроника)

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Тагови :

Сарајево

крава

саобраћај

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