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Цијене нафте на свјетском тржишту и даље у паду

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АТВ редакција
06.11.2026 17:57

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нафта уље бушотина цијене нафте барел
Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Цијене нафте на свјетском тржишту данас су у паду, док инвеститори процјењују ризик могуће обнове ескалације између Америке и Ирана након избора за Конгрес, али и могућност дипломатског напретка у рјешењу тензија.

У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора мања за 1,38 одсто и сада је 96,93 долара по барелу.

Раније је цијена нафте "брент" достигла стотину долара по барелу.

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У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте мања за 1,49 одсто и износи 89,17 долара по барелу.

Цијена нафте "брент" пала је са највишег износа од 110 долара по барелу, колико је било почетком седмице.

(Срна)

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Америка

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