Цијене нафте на свјетском тржишту и даље у паду

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте на свјетском тржишту данас су у паду, док инвеститори процјењују ризик могуће обнове ескалације између Америке и Ирана након избора за Конгрес, али и могућност дипломатског напретка у рјешењу тензија.
У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора мања за 1,38 одсто и сада је 96,93 долара по барелу.
Раније је цијена нафте "брент" достигла стотину долара по барелу.
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У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте мања за 1,49 одсто и износи 89,17 долара по барелу.
Цијена нафте "брент" пала је са највишег износа од 110 долара по барелу, колико је било почетком седмице.
(Срна)
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