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Авион се срушио и запалио на ауто-путу: Има погинулих

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АТВ редакција
06.11.2026 18:44

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Авион је направа за летење чврсте конструкције
Фото: pexels/Diego Alexander

Према посљедњим информацијама двије особе погинуле су у паду малог авиона у Њемачкој, који се срушио на ауто-путу А2 између Бурга и Кринберга, на сјевероистоку земље, саопштено је из полиције.

"Авион се запалио током пада. Према тренутним информацијама, спасиоци су пронашли двие мртве особе у авиону", рекао је за "Билд" портпарол локалне полиције Стефан Бродтрук.

Узрок и околности несреће, која се догодила непосредно прије 15 сати у савезној држави Саксонија-Анхалт, још су предмет истраге.

Полицијска и спасилачка акција трајала је неколико сати а ауто-пут у правцу Хановера је за то вријеме био затворен.

Према порталу "Флигхтрадар", авион који се срушио био је двосјед регистрован на клуб ваздухопловних спортова у Кропу, а полетио је са њиховог аеродрома у Шлезвигу у 12.33 сати.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

авион

Срушио се авион

Аутопут

Њемачка

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