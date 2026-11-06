Авион се срушио и запалио на ауто-путу: Има погинулих

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Према посљедњим информацијама двије особе погинуле су у паду малог авиона у Њемачкој, који се срушио на ауто-путу А2 између Бурга и Кринберга, на сјевероистоку земље, саопштено је из полиције.
"Авион се запалио током пада. Према тренутним информацијама, спасиоци су пронашли двие мртве особе у авиону", рекао је за "Билд" портпарол локалне полиције Стефан Бродтрук.
Узрок и околности несреће, која се догодила непосредно прије 15 сати у савезној држави Саксонија-Анхалт, још су предмет истраге.
At least two dead as plane crashes onto German motorway and bursts into flames https://t.co/8KIzzR6Obu https://t.co/wTuAn8D6gK— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) November 6, 2026
Полицијска и спасилачка акција трајала је неколико сати а ауто-пут у правцу Хановера је за то вријеме био затворен.
Према порталу "Флигхтрадар", авион који се срушио био је двосјед регистрован на клуб ваздухопловних спортова у Кропу, а полетио је са њиховог аеродрома у Шлезвигу у 12.33 сати.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
1 ч0
Србија
1 ч0
Градови и општине
1 ч1
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму