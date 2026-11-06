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Командант САЈ-а Игор Жмирић привремено удаљен из службе

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АТВ редакција
06.11.2026 18:32

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Командант Специјалне антитерористичке јединице (САЈ) Игор Жмирић привремено је удаљен са рада након што му је Први основни суд у Београду 6. новембра одредио притвор, саопштило је Министарство унутрашњих послова (МУП).
Фото: TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Министарство унутрашњих послова Србије донијело је рјешење о привременом удаљењу из службе команданта Специјалне антитерористичке јединице Игора Жмирића.

Рјешење је донесено на основу Закона о полицији након што је Први основни суд у Београду данас одредио притвор Жмирићу, саопштено је из МУП-а.

Из Министарства су поручили да ће руковођење САЈ-ом преузети замјеник команданта.

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Жмирићу и осморици садашњих и бивших припадника Јединице за обезбеђење одређених личности и објеката одређен је притвор до 30 дана због сумње да су у ноћи између 24. и 25. августа прошле године у гаражи зграде Владе Србије злостављали и мучили више особа.

(СРНА)

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Тагови :

МУП Србије

Игор Жмирић

САЈ Србија

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