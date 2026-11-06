Командант САЈ-а Игор Жмирић привремено удаљен из службе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова Србије донијело је рјешење о привременом удаљењу из службе команданта Специјалне антитерористичке јединице Игора Жмирића.
Рјешење је донесено на основу Закона о полицији након што је Први основни суд у Београду данас одредио притвор Жмирићу, саопштено је из МУП-а.
Из Министарства су поручили да ће руковођење САЈ-ом преузети замјеник команданта.
Хроника
Саобраћајна несрећа на ауто-путу, дијелови аутомобила расути
Жмирићу и осморици садашњих и бивших припадника Јединице за обезбеђење одређених личности и објеката одређен је притвор до 30 дана због сумње да су у ноћи између 24. и 25. августа прошле године у гаражи зграде Владе Србије злостављали и мучили више особа.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму