Logo

Већи нос, већи мушки понос: Научници мјерили на мртвацима

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
06.11.2026 18:32

Коментари:

0
Нос
Фото: Photo by Ranjit Mirdha / pexels.com

Већи нос, већи понос код мушкараца. То би могло да указује једно истраживање направљено у Јапану и Јужној Кореји урађено на више од 120 преминулих мушкараца.

Мушкарци с већим носом у просјеку имају и дужи пенис, показала су истраживања из Јапана и Јужне Кореје, али љекари упозоравају да се на основу носа не може поуздано процијенити величина нечијег полног органа.

Љекар Антони Јун тврди да мушкарци с већим носом у просјеку имају пенис дуг око 13,5 центиметара, а они с мањим око 10,4 центиметра, пише британски "Метро".

илу-крава-22052026

Градови и општине

Краве у центру града успориле саобраћај: Грађани узнемирени

Бројке потичу из јапанског истраживања објављеног 2021. године у стручном часопису "Бејсик енд Клиникал Андролоџи".

Истраживачи са Медицинског универзитета префектуре Кјото током обдукција су измјерили 126 преминулих мушкараца у тридесетим, четрдесетим и педесетим годинама.

Поредили су величину носа с дужином испруженог пениса, која се користи као процјена дужине у ерекцији.

Код 27 мушкараца с носом до 4,5 центиметара просјечна дужина испруженог пениса била је 10,37 центиметара. Код шесторице с носом дужим од 5,5 центиметара износила је 13,42 центиметра. Након дужине пениса у мировању, величина носа била је фактор најјаче повезан с дужином испруженог пениса. Аутори су навели да разлог за ту повезаност још није јасан, преноси "Кликс".

Додик Америка

Република Српска

Додик: Мајами Бич, а осјећај као да сам код куће

До сличног закључка дошли су јужнокорејски истраживачи у истраживању објављеном 2023. године у часопису "Транслејшн Андролоџи ен Уролоџи". Анализирали су податке 1.160 пацијената једне уролошке клинике у Сеулу, просјечне доби 35,5 година. Просјечна дужина испруженог пениса била је 11,2 центиметра.

Као значајни предзнаци дужине полног органа издвојили су се величина носа и индекс тјелесне масе (БМИ). И нос и пенис били су већи код мушкараца с нижим индексом тјелесне масе.

Не узимати као правило

Љекарка Клер Грејнџер из онлајн амбуланте "Супердраг Онлајн Доктор" за "Метро" је казала да постоје научни докази о овој повезаности, али да је не треба узимати као правило. Могуће објашњење су хормони прије рођења, прије свега тестостерон, али то је за сада само теорија.

Рада Манојловић-26032026

Сцена

Рада Манојловић о најтежем периоду живота: "Умрла ми је на рукама"

"Ови налази не значе да се величина нечијег пениса може тачно предвидјети само гледањем у нос. Истраживања имају ограничења, а разлике међу појединцима су велике. Повезаност не значи нужно да једно узрокује друго", рекла је.

Додала је да величина пениса не одређује ни да ли ће мушкарац имати проблема с ерекцијом. Такви проблеми могу бити повезани са стресом, анксиозношћу, високим крвним притиском, дијабетесом, болестима срца и крвних судова те неким лијековима.

Зато савјетује мушкарцима да се фокусирају на опште здравље, а не на мјере, и да се код упорних проблема јаве љекару.

Клинички сексолог Нес Купер је за споменути медиј навела да и нос и пенис садрже еректилно ткиво. Подсјетила је и да величина пениса не одређује колико је секс угодан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пенис

Величина пениса

Коментари (0)

Више из рубрике

Млад Мјесец у Шкорпији 9. новембра доноси тест за три знака

Занимљивости

Млад Мјесец у Шкорпији 9. новембра доноси тест за три знака

4 ч

0
Алигатор

Занимљивости

Алигатор ушао у продавницу пецива у сред дана

5 ч

0
Жена у јарко ружичастом крзненом капуту држи кишобран док око ње пада новац, у мирном амбијенту на отвореном.

Занимљивости

Ова три знака више не морају да брину о финансијама

23 ч

0
Човјек у одјелу са љутитим изразом лица вришти на телефон у канцеларији.

Занимљивости

Овај хороскопски знак суочава се са најгорим даном: Проблеми на послу и у љубави

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима