Већи нос, већи мушки понос: Научници мјерили на мртвацима

Аутор:АТВ редакција
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Већи нос, већи понос код мушкараца. То би могло да указује једно истраживање направљено у Јапану и Јужној Кореји урађено на више од 120 преминулих мушкараца.
Мушкарци с већим носом у просјеку имају и дужи пенис, показала су истраживања из Јапана и Јужне Кореје, али љекари упозоравају да се на основу носа не може поуздано процијенити величина нечијег полног органа.
Љекар Антони Јун тврди да мушкарци с већим носом у просјеку имају пенис дуг око 13,5 центиметара, а они с мањим око 10,4 центиметра, пише британски "Метро".
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Бројке потичу из јапанског истраживања објављеног 2021. године у стручном часопису "Бејсик енд Клиникал Андролоџи".
Истраживачи са Медицинског универзитета префектуре Кјото током обдукција су измјерили 126 преминулих мушкараца у тридесетим, четрдесетим и педесетим годинама.
Поредили су величину носа с дужином испруженог пениса, која се користи као процјена дужине у ерекцији.
Код 27 мушкараца с носом до 4,5 центиметара просјечна дужина испруженог пениса била је 10,37 центиметара. Код шесторице с носом дужим од 5,5 центиметара износила је 13,42 центиметра. Након дужине пениса у мировању, величина носа била је фактор најјаче повезан с дужином испруженог пениса. Аутори су навели да разлог за ту повезаност још није јасан, преноси "Кликс".
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До сличног закључка дошли су јужнокорејски истраживачи у истраживању објављеном 2023. године у часопису "Транслејшн Андролоџи ен Уролоџи". Анализирали су податке 1.160 пацијената једне уролошке клинике у Сеулу, просјечне доби 35,5 година. Просјечна дужина испруженог пениса била је 11,2 центиметра.
Као значајни предзнаци дужине полног органа издвојили су се величина носа и индекс тјелесне масе (БМИ). И нос и пенис били су већи код мушкараца с нижим индексом тјелесне масе.
Љекарка Клер Грејнџер из онлајн амбуланте "Супердраг Онлајн Доктор" за "Метро" је казала да постоје научни докази о овој повезаности, али да је не треба узимати као правило. Могуће објашњење су хормони прије рођења, прије свега тестостерон, али то је за сада само теорија.
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"Ови налази не значе да се величина нечијег пениса може тачно предвидјети само гледањем у нос. Истраживања имају ограничења, а разлике међу појединцима су велике. Повезаност не значи нужно да једно узрокује друго", рекла је.
Додала је да величина пениса не одређује ни да ли ће мушкарац имати проблема с ерекцијом. Такви проблеми могу бити повезани са стресом, анксиозношћу, високим крвним притиском, дијабетесом, болестима срца и крвних судова те неким лијековима.
Зато савјетује мушкарцима да се фокусирају на опште здравље, а не на мјере, и да се код упорних проблема јаве љекару.
Клинички сексолог Нес Купер је за споменути медиј навела да и нос и пенис садрже еректилно ткиво. Подсјетила је и да величина пениса не одређује колико је секс угодан.
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